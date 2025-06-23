Цена нефти взлетит до 90 долларов, если Иран перекроет Ормузский пролив

Парламент Ирана одобрил решение о закрытии стратегически важного Ормузского пролива – узкого морского прохода, соединяющего Персидский залив с Оманским морем, сообщает Zakon.kz.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой добычи нефти и более 35% сжиженного природного газа, что делает его ключевым маршрутом для экспорта энергоносителей из стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ и Бахрейн.

Генерал-майор Ковсари, член Комиссии по национальной безопасности Парламента Ирана, заявил:

"Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение в этом вопросе принимает Верховный совет национальной безопасности". Ковсари

Отметим, что генерал-майор Ковсари – высокопоставленный иранский военный деятель, в его компетенцию входят вопросы, связанные с стратегическими решениями, такими как статус Ормузского пролива.

Аналитики прогнозируют, что в случае закрытия пролива цена на нефть марки Brent может резко вырасти до 90 долларов за баррель. При этом они считают, что длительная остановка судоходства маловероятна, поскольку все заинтересованные стороны будут стремиться к скорейшему восстановлению движения танкеров.

Через Ормузский пролив ежедневно транспортируется около 3 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть мирового суточного объема добычи. При этом Китай получает через Ормузский пролив четверть своего газа, что усиливает зависимость Азии от безопасности этого маршрута.

Рост цен уже заметен: на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке нефть марки Brent дорожала до 78,5 доллара за баррель – максимума с января 2025 года. Однако на 10 утра Астаны стоимость барреля Brent опустилась до 76,33 долларов. Некоторые танкеры начали менять курс, опасаясь эскалации напряженности в регионе.

При этом финансист Андрей Чеботарев отмечает, что возможное закрытие пролива откроет пресловутый "ящик Пандоры".

"Иран снова угрожает перекрыть Ормузский пролив – один из ключевых нефтяных маршрутов мира. Но теперь это уже не тот козырь, каким был раньше. Запад сократил импорт нефти из Персидского залива, а основной удар при блокировке пролива придется по Китаю – крупнейшему покупателю нефти из региона. США, напротив, могут выиграть от роста цен благодаря собственному сланцевому экспорту". Андрей Чеботарев

Экономист Павел Шпидель добавляет, что перекрытием пролива Иран может настроить против себя многих своих соседей.

"Перекрытие Ормузского пролива станет фактом войны Ирана против ряда стран региона, что делает такой шаг крайне маловероятным из-за масштабных последствий". Павел Шпидель

Тем временем мониторинг судоходства фиксирует первые признаки изменения маршрутов танкеров в Ормузском проливе. По данным Bloomberg, некоторые супертанкеры, направлявшиеся через Ормузский пролив, начали разворачиваться. Так, Coswisdom Lake и South Loyalty, каждый из которых способен перевозить до 2 миллионов баррелей сырой нефти, изменили курс в воскресенье. Министерство судоходства Греции уже рекомендовало своим судам пересмотреть передвижения через Ормузский пролив и найти безопасные порты для укрытия.

Фото: Zakon.kz

В общем, напряжение растет: электроника и сигналы судов в Персидском заливе все чаще подвергаются помехам, а доходы от танков-бенчмарков выросли почти на 90% еще до недавних атак.

В целом закрытие Ормузского пролива – самый серьезный сценарий для мирового нефтяного рынка в текущей геополитической ситуации. Цены могут моментально подскочить до 90 долларов за баррель и выше, однако длительное блокирование маршрута маловероятно из-за экономических потерь для всех сторон, включая сам Иран.

Ранее мы сообщили, что Турция уже ищет альтернативы на случай закрытия Ормузского пролива.