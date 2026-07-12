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Мир

Иран атаковал страны Персидского залива и объявил о закрытии Ормузского пролива – опять

флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 14:20 Фото: magnific
Иран нанес ракетные и беспилотные удары по ряду стран Персидского залива после масштабной операции США против объектов КСИР. Одновременно Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, сообщает Zakon.kz.

По имеющимся данным, ударам подверглись Иордания, Бахрейн, Катар, Оман и ОАЭ. Новая эскалация произошла после того, как США заявили об атаке на более чем 140 военных целей в Иране, пишет The Guardian 12 июля 2026 года.

По версии Вашингтона, операция стала ответом на действия КСИР против зарегистрированного на Кипре контейнеровоза, который, как утверждает Тегеран, следовал через Ормузский пролив по "несанкционированному маршруту". Позже иранские военные сообщили о поражении второго судна, обвинив его в нарушении правил судоходства.

В Центральном командовании США заявили, что удары были направлены по ракетным и беспилотным позициям, военно-морским объектам, складам боеприпасов, узлам связи и пунктам наблюдения.

В ответ КСИР объявил, что нанес удары по командным и военным объектам США в странах региона. В Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для беспилотников в Иордании, поражении американской радиолокационной станции в Кувейте, атаке платформ обеспечения авианосцев США в Омане, а также уничтожении центра технического обслуживания авиации и командного пункта в Катаре. Независимого подтверждения этим заявлениям нет.

В Катаре сообщили, что системы ПВО перехватили часть ракет. По данным МВД страны, осколками были ранены три человека, включая ребенка. О погибших не сообщается.

Власти ОАЭ заявили, что за пределами территории страны были зафиксированы ракетные угрозы, подчеркнув, что ситуация находится под постоянным контролем.

Министерство иностранных дел Кувейта осудило иранские удары, назвав их нарушением международного права и угрозой безопасности граждан.

В Бахрейне после сообщений об атаке были включены сирены воздушной тревоги, а жителей призвали укрыться в безопасных местах.

Власти Иордании сообщили, что на территории страны упали три иранские ракеты. По предварительным данным, они нанесли незначительный материальный ущерб, жертв нет.

Кроме того, КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива на неопределенный срок и предупредил о "жестком ответе" на действия США. Это решение может серьезно повлиять на мировой рынок нефти и международное судоходство.

США и Иран в ночь на 12 июля нанесли новые удары на фоне очередного обострения вокруг Ормузского пролива.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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