Экспортно-кредитное агентство реализует программу предэкспортного финансирования по ставке не более 12,6%

В рамках анонсирования холдингом "Байтерек" программы по поддержке и развитию предпринимательства и ключевых инвестиционных проектов на сумму 8 трлн тенге АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" реализуется механизм предэкспортного финансирования по ставке не более 12,6% годовых.

Данный механизм доступен как через банки второго уровня, так и через Банк развития Казахстана.

Предэкспортное финансирование является важным инструментом поддержки Экспортно-кредитного агентства Казахстана (ЭКА), который позволяет производителям привлечь ресурсы для закупа сырья, выполнения работ или оказания услуг, связанных с экспортными обязательствами. Одним из ярких примеров его реализации стало соглашение между ЭКА, Банком развития Казахстана и ведущими перерабатывающими предприятиями масложировой продукции. Сделка предусматривала финансирование форвардных закупок аграрного сырья.

Необходимо отметить еще один не менее популярный инструмент в портфеле ЭКА – торговое финансирование, который активно способствует усилению диверсификации экспортных потоков Казахстана в страны Центральной Азии. Конечная ставка торгового финансирования в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане – до 9,5% годовых в долларах США.

Кроме того, среди наиболее востребованных инструментов также можно выделить страхование займов, отсрочки платежа или поставок по экспортным контрактам, инструменты гарантирования, а именно гарантия для участия в зарубежных тендерах, гарантия исполнения обязательств по контракту и другие посттендерные гарантии, также ЭКА оказывает помощь в проверке зарубежных контрагентов.

"По предварительным итогам первого полугодия через инструменты поддержки ЭКА, такие как страхование и перестрахование, предэкспортное и торговое финансирование, а также гарантирование, поддержку получили более 40 отечественных экспортеров на сумму около 300 млрд тенге. До конца текущего года ЭКА планирует обеспечить поддержку экспортных операций на сумму свыше 600 млрд тенге", – отметила официальный представитель АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" Нургуль Алипинова.

Сегодня благодаря развитию цифровых сервисов и внедрению новых продуктов получить услуги ЭКА стало намного проще, экспортеры могут подать заявку через цифровую платформу – личный кабинет экспортера, доступный на официальном сайте ЭКА (https://online.kazakhexport.kz) и на портале поддержки бизнеса bgov.kz. Система позволяет предпринимателям подавать заявки онлайн и отслеживать их статус в реальном времени.