#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Финансы

Экспортно-кредитное агентство реализует программу предэкспортного финансирования по ставке не более 12,6%

Программ предэкспортного финансирования, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 11:00 Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
В рамках анонсирования холдингом "Байтерек" программы по поддержке и развитию предпринимательства и ключевых инвестиционных проектов на сумму 8 трлн тенге АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" реализуется механизм предэкспортного финансирования по ставке не более 12,6% годовых.

Данный механизм доступен как через банки второго уровня, так и через Банк развития Казахстана.

Предэкспортное финансирование является важным инструментом поддержки Экспортно-кредитного агентства Казахстана (ЭКА), который позволяет производителям привлечь ресурсы для закупа сырья, выполнения работ или оказания услуг, связанных с экспортными обязательствами. Одним из ярких примеров его реализации стало соглашение между ЭКА, Банком развития Казахстана и ведущими перерабатывающими предприятиями масложировой продукции. Сделка предусматривала финансирование форвардных закупок аграрного сырья.

Необходимо отметить еще один не менее популярный инструмент в портфеле ЭКА – торговое финансирование, который активно способствует усилению диверсификации экспортных потоков Казахстана в страны Центральной Азии. Конечная ставка торгового финансирования в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане – до 9,5% годовых в долларах США.

Кроме того, среди наиболее востребованных инструментов также можно выделить страхование займов, отсрочки платежа или поставок по экспортным контрактам, инструменты гарантирования, а именно гарантия для участия в зарубежных тендерах, гарантия исполнения обязательств по контракту и другие посттендерные гарантии, также ЭКА оказывает помощь в проверке зарубежных контрагентов.

"По предварительным итогам первого полугодия через инструменты поддержки ЭКА, такие как страхование и перестрахование, предэкспортное и торговое финансирование, а также гарантирование, поддержку получили более 40 отечественных экспортеров на сумму около 300 млрд тенге. До конца текущего года ЭКА планирует обеспечить поддержку экспортных операций на сумму свыше 600 млрд тенге", – отметила официальный представитель АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" Нургуль Алипинова.

Сегодня благодаря развитию цифровых сервисов и внедрению новых продуктов получить услуги ЭКА стало намного проще, экспортеры могут подать заявку через цифровую платформу – личный кабинет экспортера, доступный на официальном сайте ЭКА (https://online.kazakhexport.kz) и на портале поддержки бизнеса bgov.kz. Система позволяет предпринимателям подавать заявки онлайн и отслеживать их статус в реальном времени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В каком случае врачи в Казахстане могут получить единовременное пособие в 8,5 млн тенге
Финансы
15:28, Сегодня
В каком случае врачи в Казахстане могут получить единовременное пособие в 8,5 млн тенге
Как Казахстан адаптируется к торговым войнам США: анализ ЕАБР
Финансы
14:59, Сегодня
Как Казахстан адаптируется к торговым войнам США: анализ ЕАБР
Курс доллара начал снижаться после продолжительного роста: что происходит на валютном рынке
Финансы
14:55, Сегодня
Курс доллара начал снижаться после продолжительного роста: что происходит на валютном рынке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: