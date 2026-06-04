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Финансы

Страховая емкость Экспортно-кредитного агентства Казахстана составит 1,2 трлн тенге

логотип Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:08 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА, дочерняя организация холдинга "Байтерек") значительно расширило свои финансовые возможности для поддержки бизнеса.

За последние полгода уставный капитал Агентства был пополнен на 70 млрд тенге, а объем государственной гарантии – на 200 млрд тенге, что увеличило текущую страховую и гарантийную емкость до 950 млрд тенге.

Также Совет директоров холдинга "Байтерек" принял решение выделить в текущем году госгарантию еще на 250 млрд тенге. Таким образом, общая емкость Агентства составит 1,2 трлн тенге, что позволит существенно увеличить объемы страхования экспортных сделок, расширить финансовую поддержку отечественных производителей и помочь казахстанским компаниям активнее выходить на зарубежные рынки.

Инструменты Агентства обеспечивают ключевые потребности экспортеров: от страхования займов, дебиторской задолженности, гарантирования сделок до предэкспортного и экспортно-торгового финансирования. При этом экспортно-торговое финансирование открывает зарубежным партнерам, в том числе из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, доступ к средствам на условиях выгоднее рыночных, помогая эффективно наращивать отечественный экспорт.

Агентство фокусируется на поддержке обрабатывающего сектора и продукции высокого передела, включая АПК, пищевую промышленность, металлургию, машиностроение, химическую отрасль и другие. В портфеле ЭКА представлены все сегменты бизнеса, более половины приходится на малый и средний бизнес, благодаря чему экспортные рынки открываются для региональных производителей. Параллельно страховые инструменты помогают масштабировать экспорт крупным игрокам и лидерам отраслей, например, ТОО "Прима Кус", ТОО "Шин-Лайн", ТОО "Масло-Дел", ТОО "RG Brands Kazakhstan", АО "QARMET" и другим.

"Дополнительная капитализация помогает нам решать стратегическую задачу по диверсификации экономики и росту несырьевого экспорта. Наши продукты реально востребованы рынком. Только за пять месяцев текущего года поддержкой Агентства воспользовались 54 предприятия, а ее общий объем составил 308,8 млрд тенге, что уже превысил объем поддержки за 2024 год. По итогам текущего года емкость страховых и гарантийных обязательств будет увеличена до 1,2 триллиона тенге. Этот финансовый резерв позволит полностью закрыть растущий спрос экспортеров и укрепить позиции казахстанских товаров за рубежом", – прокомментировал председатель правления Экспортно-кредитного агентства Казахстана Аллен Чайжунусов.

Наряду с ростом финансовых показателей укрепляется и международный авторитет организации. Наращивание страховой емкости открыло перед Агентством новые перспективы в международном экспертном сообществе. Главным итогом весеннего заседания Бернского союза в Астане в мае этого года, в том числе, стало вступление ЭКА Казахстана в Комитет по краткосрочному страхованию (Short Term Committee). Страна вошла в топ-33 мировых лидеров отрасли, что открывает прямой доступ к совместному перестрахованию с лидерами страхового рынка.

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Айсулу Омарова
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