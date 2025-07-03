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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 3 июля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,37 тенге, евро – 609,97 тенге, рубля – 6,6 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 517,6 тенге, продажи – 523,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 597 тенге, продажи – 612,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,50 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,7 тенге, продажи – 520,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 607,5 тенге, продажи – 611,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,6 тенге, продажи – 520,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608,4 тенге, продажи – 612,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,57 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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