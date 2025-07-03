Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,37 тенге, евро – 609,97 тенге, рубля – 6,6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517,6 тенге, продажи – 523,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 597 тенге, продажи – 612,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,50 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,7 тенге, продажи – 520,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 607,5 тенге, продажи – 611,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,6 тенге, продажи – 520,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608,4 тенге, продажи – 612,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.