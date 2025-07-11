Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 июля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 11 июля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,34 тенге, евро – 607,91 тенге, рубля – 6,66 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517,6 тенге, продажи – 523,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 605,5 тенге, продажи – 612,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,1 тенге, продажи – 521,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 607 тенге, продажи – 611 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519,3 тенге, продажи – 522 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 606,5 тенге, продажи – 610,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,62 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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