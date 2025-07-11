Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,34 тенге, евро – 607,91 тенге, рубля – 6,66 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517,6 тенге, продажи – 523,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 605,5 тенге, продажи – 612,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,1 тенге, продажи – 521,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 607 тенге, продажи – 611 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519,3 тенге, продажи – 522 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 606,5 тенге, продажи – 610,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.