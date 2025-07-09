Казахстанцы стали меньше покупать жилье

По данным Бюро национальной статистики, за месяц количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%, сообщает Zakon.kz.

Так, в июне 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 273, из них 7844 – по индивидуальным домам и 25 429 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2025 года количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1% (33 986).

Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (6628 – 19,9%) и Астана (6072 – 18,2%), а также Карагандинская область (2392 – 7,2%).

Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 282 сделки (0,8%).

При этом по сравнению с маем этого года в июне наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Атырауской (+23,2%), Костанайской (+7,1%) областях и городе Шымкент (+6%).

Наибольший спад за месяц произошел в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.

Как отмечают статистики, за месяц количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 3,1% (на 812 сделок). Всего в июне 2025 года по квартирам совершено 25 429 сделок – это 76,4% от общего показателя.

Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24%), Астана (23,4%) и Карагандинскую область (7,7%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали однокомнатные квартиры, в июне 2025 года по ним было оформлено 9917 сделок.

Вместе с тем количество сделок по индивидуальным домам за месяц увеличилось на 1,3% (на 99 сделок). Всего в июне их было зарегистрировано 7844.

Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Павлодарской (+20,1%), Жетісу (+19,4%) и Актюбинской (+13,2%) областях.

Указывается, что количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 1%, тогда было зарегистрировано 32 943 сделки.

При этом наибольший рост сделок был отмечен в городе Астана (26,2%), наибольшее снижение – в Западно-Казахстанской области (-43,5%).

Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-июнь 2025 года по сравнению c январем-июнем 2024 года, что составляет 4,3%.

Фото: БНС

По данным Бюро, за год (с июня 2024 по июнь 2025 года) цены продажи нового жилья повысились на 9,5%, перепродажи квартир вторичного рынка – на 6,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 9,4%.

За месяц уровень цен продажи нового жилья вырос на 1,1%, перепродажи квартир – на 0,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье подорожала на 0,3%.