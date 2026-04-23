Время торговаться: рынок жилья в Казахстане остывает

По итогам начала 2026 года количество сделок купли-продажи жилья в стране снизилось почти на 5%. Картину не спасли даже удачные показатели марта, сообщает Zakon.kz.

Всплеск на фоне падения

В марте в целом по стране, по данным БНС АСПиР РК, зарегистрировано 28 493 сделки купли-продажи жилья – против 27 421 в феврале. Рынок прибавил, но этот рост выглядит скорее локальным. Если сравнивать с мартом прошлого года, прибавка всего 2,7% (27 739 сделки).

Если убрать из картины один удачный месяц и посмотреть на первый квартал целиком, становится видно, куда рынок движется на самом деле. По сравнению с тем же периодом 2025 года количество сделок снизилось на 4,6%.

Как видим, это уже не разовое колебание, а более устойчивое изменение. Март немного подтянул общую статистику, но не смог переломить ситуацию: рынок в целом стал менее активным.

Покупатель стал бережливее

Если посмотреть, какое жилье покупают, станет понятно, где держится спрос. В марте 2026 года на однокомнатные квартиры пришлось 8 510 сделок, на двухкомнатные – 8 400. Это самые востребованные форматы.

Дальше по мере роста площади сделки падают. Трехкомнатные покупают заметно реже, а крупное жилье – четырехкомнатное и больше – остается нишевым: таких сделок на всю страну очень немного.

Картину дополняет структура рынка – частные дома теряют популярность опять же по причине цен. На квартиры приходится 22 542 сделки – это 79,1% всех сделок, и за месяц их число выросло на 6%. На индивидуальные дома – 5 951 сделка (20,9%), при этом их количество сократилось на 3,4%.

Решения о покупке все чаще упираются в бюджет: покупатели выбирают более компактное жилье, отказываясь от большей площади. Именно этот сегмент сейчас удерживает рынок от более заметного снижения.

Региональный разброс

По регионам нет единой картины. В одних областях фиксируется заметный рост сделок покупки-продажи:

Кызылординская область: +33,8%,

Павлодарская область: +26,7%,

Акмолинская область: +26,4%.

Есть сильное снижение в квартальной динамике.

Область Улытау: –32,3%,

Западно-Казахстанская область: –24%,

Павлодарская область: –15,9%,

Актюбинская область: –13,4%.

Алматы и Астана тянут рынок вверх

Основная часть сделок по-прежнему приходится на крупнейшие города. В Алматы зарегистрировано 6 428 сделок (22,6%), в Астане – 4 924 (17,3%). Далее идет Карагандинская область – 2 258 (7,9%).

При этом в отдельных регионах активность остается минимальной. В области Улытау зафиксировано всего 208 сделок – это 0,7% от общего числа.

Что это значит для покупателя

Рынок становится спокойнее: сделок становится меньше и появляется пространство для выбора, – полагает эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"Сейчас нет необходимости брать первый подходящий вариант. Объектов достаточно, и разумно сравнить несколько предложений даже в одном районе. Разница в цене и качестве может быть ощутимой". Эльвира Сагандыкова

Второй момент – цена в объявлении перестает быть окончательной. Если квартира продается не первую неделю, это уже аргумент для переговоров.

"В текущих условиях торг становится нормальной частью сделки, и закладывать его имеет смысл заранее". Эльвира Сагандыкова

Третье – выбор сегмента. Рынок ясно показывает, что лучше всего продаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Такой формат проще перепродать или сдать. Более крупное жилье требует больше времени на продажу и сильнее зависит от уступок по цене.

И, наконец, совет для инвесторов.

"Выбирайте объект, который можно потом легко продать". Эльвира Сагандыкова

На растущем рынке такое условие не так важно, а на замедляющемся – очень критично. Если квартиру сложно продать сейчас, потом будет еще сложнее. Лучший ориентир для этого – смотреть, сколько аналогов висит в на сайтах недвижимости в продаже и как долго, – считает специалист.

