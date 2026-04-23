Финансы

Время торговаться: рынок жилья в Казахстане остывает

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 10:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По итогам начала 2026 года количество сделок купли-продажи жилья в стране снизилось почти на 5%. Картину не спасли даже удачные показатели марта, сообщает Zakon.kz.

Всплеск на фоне падения

В марте в целом по стране, по данным БНС АСПиР РК, зарегистрировано 28 493 сделки купли-продажи жилья – против 27 421 в феврале. Рынок прибавил, но этот рост выглядит скорее локальным. Если сравнивать с мартом прошлого года, прибавка всего 2,7% (27 739 сделки).

Если убрать из картины один удачный месяц и посмотреть на первый квартал целиком, становится видно, куда рынок движется на самом деле. По сравнению с тем же периодом 2025 года количество сделок снизилось на 4,6%.

Как видим, это уже не разовое колебание, а более устойчивое изменение. Март немного подтянул общую статистику, но не смог переломить ситуацию: рынок в целом стал менее активным.

Покупатель стал бережливее

Если посмотреть, какое жилье покупают, станет понятно, где держится спрос. В марте 2026 года на однокомнатные квартиры пришлось 8 510 сделок, на двухкомнатные – 8 400. Это самые востребованные форматы.

Дальше по мере роста площади сделки падают. Трехкомнатные покупают заметно реже, а крупное жилье – четырехкомнатное и больше – остается нишевым: таких сделок на всю страну очень немного.

Картину дополняет структура рынка – частные дома теряют популярность опять же по причине цен. На квартиры приходится 22 542 сделки – это 79,1% всех сделок, и за месяц их число выросло на 6%. На индивидуальные дома – 5 951 сделка (20,9%), при этом их количество сократилось на 3,4%.

Решения о покупке все чаще упираются в бюджет: покупатели выбирают более компактное жилье, отказываясь от большей площади. Именно этот сегмент сейчас удерживает рынок от более заметного снижения.

Региональный разброс

По регионам нет единой картины. В одних областях фиксируется заметный рост сделок покупки-продажи:

  • Кызылординская область: +33,8%,
  • Павлодарская область: +26,7%,
  • Акмолинская область: +26,4%.

Есть сильное снижение в квартальной динамике.

  • Область Улытау: –32,3%,
  • Западно-Казахстанская область: –24%,
  • Павлодарская область: –15,9%,
  • Актюбинская область: –13,4%.

Алматы и Астана тянут рынок вверх

Основная часть сделок по-прежнему приходится на крупнейшие города. В Алматы зарегистрировано 6 428 сделок (22,6%), в Астане – 4 924 (17,3%). Далее идет Карагандинская область – 2 258 (7,9%).

При этом в отдельных регионах активность остается минимальной. В области Улытау зафиксировано всего 208 сделок – это 0,7% от общего числа.

Что это значит для покупателя

Рынок становится спокойнее: сделок становится меньше и появляется пространство для выбора, – полагает эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"Сейчас нет необходимости брать первый подходящий вариант. Объектов достаточно, и разумно сравнить несколько предложений даже в одном районе. Разница в цене и качестве может быть ощутимой".Эльвира Сагандыкова

Второй момент – цена в объявлении перестает быть окончательной. Если квартира продается не первую неделю, это уже аргумент для переговоров.

"В текущих условиях торг становится нормальной частью сделки, и закладывать его имеет смысл заранее".Эльвира Сагандыкова

Третье – выбор сегмента. Рынок ясно показывает, что лучше всего продаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Такой формат проще перепродать или сдать. Более крупное жилье требует больше времени на продажу и сильнее зависит от уступок по цене.

И, наконец, совет для инвесторов.

"Выбирайте объект, который можно потом легко продать".Эльвира Сагандыкова

На растущем рынке такое условие не так важно, а на замедляющемся – очень критично. Если квартиру сложно продать сейчас, потом будет еще сложнее. Лучший ориентир для этого – смотреть, сколько аналогов висит в на сайтах недвижимости в продаже и как долго, – считает специалист.

Ранее мы рассказали, какие квартиры выгодней всего покупать в Алматы.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Казахстанцы стали меньше покупать жилье
Рынок жилья теряет обороты: сделки сокращаются, цены продолжают расти
Как изменились цены на жилье в Казахстане
Новый руководитель "Актобе" познакомился с тренерами и игроками команды
