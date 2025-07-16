Объем кредитов бизнесу и населению приближается к 45 трлн тенге – статистика

Кредиты экономике демонстрируют уверенный рост уже несколько месяцев подряд. Как изменилась структура кредитования бизнеса и населения – в материале Zakon.kz.

Объем кредитов экономике к 1 июня 2025 года достиг почти 44,5 трлн тенге, увеличившись на 1,7%, или почти на 740 млрд тенге по сравнению с майским показателем, согласно статданным Нацбанка. Напомним, что в предыдущем месяце кредиты экономике прибавили около триллиона тенге. При сохранении такой динамики объем кредитов может превысить 45 трлн тенге уже к следующему отчетному месяцу.

Фото: Zakon.kz

Доли кредитов бизнесу и населению не изменились, сохранившись на уровне мая (46% и 54%, соответственно). При этом кредиты бизнесу увеличились на 1,6% до 20,4 трлн тенге, а населению – на 1,7%, превысив 24 трлн тенге.

Объем кредитов в национальной валюте прирос на 1,5% – до 40,2 трлн тенге. При этом их доля продолжила снижаться и составила 90,4% (90,5% в мае). Кредиты в иностранной валюте выросли до 4,3 трлн тенге (+4,8%), а их доля, соответственно, увеличилась до 9,6%.

Отметим, что рост кредитов населению в тенге составил 1,7%, в иностранной валюте увеличение более существенное – 2,41%. Однако стоит уточнить, что кредиты населению преимущественно сосредоточены в тенге, доля займов в инвалюте составляет всего 0,01% (2,3 млрд тенге).

Фото: Zakon.kz

С бизнесом дела обстоят иначе. Кредиты бизнесу в иностранной валюте составляют 20,9% от портфеля, и за месяц их объем прирос на 3,4%. В тенге рост составил 1,2%, достигнув 16,2 трлн тенге.

Доля кредитов банковского сектора немного снизилась с 85,6% до 85,5% от общего объема кредитов. При этом объем увеличился за месяц на 1,5% до 38 трлн тенге.

Кредиты ипотечных организаций продолжают постепенно сокращаться, как и в предыдущие месяцы. Снижение на 0,4% за месяц – до 269,8 млрд тенге. С января их объем уменьшился на 2,4% (с 276,5 трлн тенге).

Кредиты организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, выросли на 1,5% – до 2,99 трлн тенге. Кредиты прочих субъектов квазигосударственного сектора увеличились на 3,6% – до 3,2 трлн тенге.

Ранее в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнили о правилах выдачи беззалогового потребительского банковского займа (микрокредита) без согласия супруга или супруги.