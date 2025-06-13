Безудержный рост: кредиты бизнесу и населению превысили 43 трлн тенге

Кредиты экономике продолжают устойчивый рост. Как изменилась структура кредитования бизнеса и населения – в материале Zakon.kz.

Объем кредитов экономике прирос почти на триллион тенге, или на 2,2% за месяц, и к 1 мая 2025 года достиг 43,7 трлн тенге. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 22% согласно данным Нацбанка РК.

Стоит отметить, что доля кредитов бизнесу по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,4% до 46%, а объем прирос на 3% до 20,1 трлн тенге. Кредиты населению увеличились не столь существенно – на 1,5% – и составили 23,6 трлн, а их доля уменьшилась до 54%.

Фото: Zakon.kz

К слову, доля кредитов в национальной валюте за месяц несущественно снизилась до 90,5%, при этом объем вырос до 39,6 трлн тенге (+2,3%). Соответственно, кредиты в иностранной валюте приросли до 4,1 трлн тенге, а их доля увеличилась до 9,5%.

Кредиты в иностранной валюте показали рост в обеих категориях: бизнес прирос на 2,6% до 4,13 трлн тенге, займы населению увеличились на 0,4% до 2,27 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Доля кредитов банковского сектора осталась неизменной – 85,6% от общего объема кредитов. Сумма увеличилась на 2,1% до 37,4 трлн тенге.

Кредиты ипотечных организаций продолжили сокращаться: на -0,3% за месяц до 270,8 млрд тенге (в прошлом месяце снижение на 0,5%).

Между тем кредиты организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, приближаются к отметке в 3 трлн тенге. Рост за месяц +1,7% до 2,95 трлн.

Кредиты прочих субъектов квазигосударственного сектора к маю впервые превысили 3 трлн тенге, увеличившись на месяц на 4% (в предыдущем месяце отмечалось снижение на 0,4%).

Ранее Zakon.kz поделился докладом Национального банка о денежно-кредитной политике. Согласно данным, представленным в докладе, кредитный портфель банков вырос за год за счет продолжающегося роста кредитования населения и бизнеса.