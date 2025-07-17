#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
526.5
611.64
6.72
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 17 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,5 тенге, евро – 611,64 тенге, рубля – 6,72 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 528,1 тенге, продажи – 532,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 610,6 тенге, продажи – 617,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,70 тенге, продажи – 6,85 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 530,1 тенге, продажи – 533,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 615 тенге, продажи – 620 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,65 тенге, продажи – 6,77 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 530,3 тенге, продажи – 533,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608,2 тенге, продажи – 613,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,68 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Почему снова падает тенге – мнения экспертов
Финансы
10:02, Сегодня
Почему снова падает тенге – мнения экспертов
Минфин обновил план счетов бухучета госучреждений
Финансы
09:54, Сегодня
Минфин обновил план счетов бухучета госучреждений
Объем кредитов бизнесу и населению приближается к 45 трлн тенге – статистика
Финансы
17:50, 16 июля 2025
Объем кредитов бизнесу и населению приближается к 45 трлн тенге – статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: