Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 17 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,5 тенге, евро – 611,64 тенге, рубля – 6,72 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 528,1 тенге, продажи – 532,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 610,6 тенге, продажи – 617,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,70 тенге, продажи – 6,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 530,1 тенге, продажи – 533,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 615 тенге, продажи – 620 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,65 тенге, продажи – 6,77 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 530,3 тенге, продажи – 533,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608,2 тенге, продажи – 613,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,68 тенге, продажи – 6,75 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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