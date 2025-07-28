Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро – 639,02 тенге, рубля – 6,88 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 539,7 тенге, продажи – 546,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 631,4 тенге, продажи – 640,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,73 тенге, продажи – 6,88 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,5 тенге, продажи – 545,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 635 тенге, продажи – 640 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,75 тенге, продажи – 6,87 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 541,4 тенге, продажи – 544,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634 тенге, продажи – 640 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,73 тенге, продажи – 6,78 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.