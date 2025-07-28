Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 28 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро – 639,02 тенге, рубля – 6,88 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,7 тенге, продажи – 546,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 631,4 тенге, продажи – 640,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,73 тенге, продажи – 6,88 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,5 тенге, продажи – 545,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 635 тенге, продажи – 640 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,75 тенге, продажи – 6,87 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 541,4 тенге, продажи – 544,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634 тенге, продажи – 640 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,73 тенге, продажи – 6,78 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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