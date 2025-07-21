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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 21 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 533,61 тенге, евро – 621,07 тенге, рубля – 6,78 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 528,6 тенге, продажи – 535,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 612,5 тенге, продажи – 622,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,70 тенге, продажи – 6,85 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 529,1 тенге, продажи – 531,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 615,5 тенге, продажи – 619,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 528,8 тенге, продажи – 531,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 615 тенге, продажи – 620,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,64 тенге, продажи – 6,70 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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