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Финансы

Финрегуляторы Казахстана и Китая усиливают взаимодействие

Финрегуляторы Казахстана и Китая усиливают взаимодействие, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 12:02 Фото: АРРФР РК
Руководство Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка Казахстана провело встречу с вице-министром Национальной администрации по финансовому регулированию Китайской Народной Республики (NFRA) Чжоу Ляном.

В мероприятии приняла участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. В ходе встречи был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании между Агентством, Нацбанком и NFRA.


"Меморандум направлен на усиление взаимодействия между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой в области финансовых рынков. Закреплены договоренности о сотрудничестве в области эффективного регулирования банковских услуг с целью предотвращения незаконной деятельности, укрепления устойчивости банков и защиты прав потребителей финансовых услуг", – говорится в сообщении.

Документ разработан в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору и основными международными стандартами в области банковского регулирования.

На сегодня в Казахстане действуют три банка с китайским участием: Торгово-промышленный банк Китая в Алматы, банк Китая в Казахстане и Altyn Bank.

Общий объем активов китайских дочерних банков составляет 2,1 млрд тенге, или 3,3% от совокупных активов банковской системы. Собственный капитал дочерних банков Китая составляет 368 млрд тенге.

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Айсулу Омарова
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