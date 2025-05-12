В Казахстане разработали новый законопроект о банках и банковской деятельности

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Целями и задачами проекта закона являются:

обеспечение стабильности и устойчивости банковской системы путем совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банков;

укрепление доверия граждан к банковской системе за счет повышения прозрачности, соблюдения стандартов защиты прав потребителей и предотвращения финансовых кризисов;

стимулирования честной конкуренции и инноваций на финансовом рынке для создания благоприятных условий и повышения качества банковских услуг.

Основные положения проекта закона включают совершенствование банковского регулирования. Представляет собой комплекс инициатив, направленных на поддержание финансовой стабильности и создание эффективной и передовой нормативной базы для банковского сектора.

Изменения структурированы по следующим трем широким блокам:

Первый блок направлен на совершенствование корпоративного управления в банках. В частности, устанавливаются дополнительные требования к руководителям ключевых блоков: управления рисками, внутреннего аудита и комплаенс-контроля. Эти должности приравниваются к руководящим работникам с соответствующими квалификационными и репутационными требованиями.

Кроме того, усиливается роль института независимых директоров. Предусматривается ряд инициатив, направленных на повышение их профессиональной независимости и эффективности участия в управлении.

Также вводятся ограничения на срок пребывания в должности, требования по отсутствию деловых и иных связей с банком и лицами, связанными с ним особыми отношениями (ЛСБОО), а также исключение конфликтов интересов.

Например, участие в капитале банка или получение дополнительных вознаграждений от банка или связанных с ним структур будет недопустимо.

Также вводится норма, согласно которой действия, способные повлечь конфликт интересов, должны сопровождаться положительным заключением со стороны независимых директоров.

Второй блок включает развитие нормативной базы для поддержания финансовой стабильности, в рамках которого будут реализованы следующие инициативы:

1. Планируется расширение применения мотивированного суждения.

Такой подход позволит регулятору гибко оценивать соответствие работников и членов совета директоров установленным требованиям.

В частности, предусмотрено признание работника банка руководящим, что повлечет за собой применение соответствующих квалификационных норм.

Также предоставляется возможность оценки независимости члена совета директоров и при несоответствии критериям его отстранения от занимаемой должности. Дополнительно расширяются полномочия регулятора по оценке наличия конфликта интересов, способного повлиять на достоверность внешнего аудита с правом замены аудитора при необходимости.

2. Увеличивается охват круга лиц, связанных с банком особыми отношениями.

Так, действующие критерии дополняются признаками, используемыми в международной финансовой отчетности (МСФО).

В частности, к числу таких лиц отнесены юридические организации, находящиеся под контролем крупных участников банка, а также физические и юридические лица, способные оказывать значительное влияние на принимаемые решения, включая договорные или иные основания.

С целью снижения уровня непрофильной деятельности банков и ускорения возврата активов в экономический оборот вводится ограничение на максимальный срок нахождения взысканного имущества на балансе банковской группы – не более трех лет совокупно для банка и организаций управления специальными активами.

Третий блок связан с оптимизацией нормативной базы и устранением устаревших и дублирующих норм.

В рамках нового закона будет проведена унификация требований к акционерам и руководящим работникам с их последующим переносом в закон "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", что обеспечит большую правовую определенность и удобство применения норм для участников рынка.

Одновременно с этим исключаются устаревшие и дублирующие положения.

Второе направление предусматривает модернизацию системы лицензирования и упрощения доступа на банковский рынок.

Основной инициативой в этом блоке является внедрение базовой банковской лицензии, которое упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование экономики.

Базовая лицензия будет отличаться от универсальной ограничениями на определенные операции.

Так, в рамках базовой банковской лицензии будут введены следующие ограничения на деятельность банков:

Ограничение на максимальный размер активов на уровне 500 млрд тенге. При достижении данного порога банк будет обязан в течение определенного периода времени получить универсальную лицензию. По операциям с активами будет запрещено предоставление кредитных продуктов нерезидентам, включая займы, гарантии и поручительства, лизинг и другие операции, связанные с кредитованием, а также предоставление займов лицам, связанным с банком особыми отношениями. В части привлечения средств будет введено ограничение совокупного размера срочных и сберегательных вкладов физических лиц. Также будет запрещена брокерская и дилерская деятельность со сложными и рискованными финансовыми инструментами.

При этом, несмотря на упрощение режима регулирования и надзора для игроков с "базовой" лицензией, предлагаемый подход будет достаточным для обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей.

Третье направление связано с созданием условий для развития исламского банкинга. В настоящее время действующее законодательство требует создания отдельного исламского банка для осуществления соответствующей деятельности.

Как отмечают в агентстве, несмотря на то, что исламский банкинг предусмотрен в банковском законодательстве республики с 2009 года, его доля в банковском секторе остается незначительной – менее 0,5% от совокупных активов.

Для стимулирования развития исламского финансирования АРРФР предлагает ввести механизм "исламских окон" – предоставление исламских банковских услуг в рамках традиционного банка.

"Такой формат позволит облегчить выход новых участников на рынок, в том числе зарубежных инвесторов, имеющих опыт в аналогичных моделях. Это также обеспечит масштабируемость бизнеса, расширение регионального присутствия за счет синергии с существующей банковской инфраструктурой", – полагают в агентстве.

Одновременно повысится доступность исламских финансовых продуктов для клиентов. Важным условием для традиционных банков, открывающих исламские окна, станет раздельный учет операций и строгое соблюдение всех требований исламского финансирования.

Четвертое направление связано с развитием поведенческого надзора и усилением защиты прав потребителей финансовых услуг.

В основу подхода заложены принципы ответственности за управление финансовыми продуктами на всех этапах – от разработки до мониторинга. Будут усилены требования к раскрытию информации, запрещены недобросовестные практики, введена ответственность финансовых организаций за развитие финансовой грамотности клиентов.

Целевая модель поведенческого надзора включает два ключевых компонента:

Первый — механизм предотвращения нарушений прав потребителей, основанный на обязанности финансовых организаций предлагать качественные, подходящие и понятные продукты, ориентироваться на удовлетворенность клиентов, а также на формировании правовой базы и проведении риск-ориентированного надзора со стороны Агентства.

— механизм предотвращения нарушений прав потребителей, основанный на обязанности финансовых организаций предлагать качественные, подходящие и понятные продукты, ориентироваться на удовлетворенность клиентов, а также на формировании правовой базы и проведении риск-ориентированного надзора со стороны Агентства. Второй — эффективная система досудебного урегулирования споров, включающая три уровня: рассмотрение жалоб внутри финансовой организации через специальное независимое подразделение, обращение к финансовому омбудсмену с обязательным к исполнению решением, и при необходимости вмешательство Агентства в целях принятия системных мер.

Пятое направление касается развития механизмов урегулирования неплатежеспособных банков.

Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" дополнен нормами, минимизирующими необходимость государственной поддержки банков. Государственная поддержка допускается только в отношении системно значимых банков.

Вводится трехуровневая система антикризисного регулирования: режим усиленного надзора, режим восстановления финансовой устойчивости и режим урегулирования неплатежеспособности. Каждый этап закреплён законодательно, включая критерии активации, перечень мер регулятора и шагов со стороны банка.

Также в проекте закона определены требования к планам восстановления, обязательным для всех банков. Эти планы должны разрабатываться и ежегодно обновляться самими банками, а регулятор будет оценивать их качество, полноту и актуальность, а также отслеживать триггеры, активирующие план.

Отдельно установлена обязанность уполномоченного органа по разработке планов урегулирования банков, признанных неплатежеспособными, с определением стратегий и процедур оценки жизнеспособности. В случае системно значимых банков предусматривается наличие достаточного запаса капитала (TLAC), обеспечивающего возможность поглощения убытков за счет конвертации обязательств в капитал.

Кроме того, четко определены условия и механизм участия государства, которое может вмешиваться только при одновременном выполнении двух условий: признание банка системообразующим и полное исчерпание частного ресурса через TLAC и связанных лиц.

Вместе с тем, проект закона четко разграничивает роли всех задействованных госорганов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отвечает за контроль и реализацию антикризисных режимов.

Совет по финансовой стабильности принимает решения о мерах урегулирования и целесообразности господдержки. Правительство дает согласие на участие в капитале или предоставление гарантий, а Национальный банк определяет системную значимость банков и предоставляет заем последней инстанции.

Шестое направление касается формирования современной цифровой финансовой инфраструктуры и регулирования цифровых активов. Этот блок нацелен на формирование технологически продвинутой и устойчивой финансовой системы, предоставляющей правовую и техническую базу для дальнейшей цифровизации.

Как ожидается, принятие проекта закона позволит усилить устойчивость банковского сектора, повысить прозрачность и внедрить современные финансовые технологии. Также создаст условия для эффективного управления рисками и улучшения качества услуг для потребителей.

Помимо этого, считают в Агентстве, принятие проекта закона будет способствовать либерализации законодательных требований путем введения пропорционального регулирования и совершенствования действующих механизмов урегулирования неплатежеспособных банков.

Достижение планируемых результатов ожидается в течение пяти лет после принятия закона.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 мая.