Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 24 июля 2025 года (на 11:25), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,64 тенге, евро – 631,56 тенге, рубля – 6,85 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535,11 тенге, продажи – 542,12 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 626,6 тенге, продажи – 636,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,77 тенге, продажи – 6,92 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 541,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 633,5 тенге, продажи – 638,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,71 тенге, продажи – 6,83 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 539 тенге, продажи – 542,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627,3 тенге, продажи – 635,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,6 тенге, продажи – 6,8 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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