Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,93 тенге, евро – 636,71 тенге, рубля – 6,83 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 539,6 тенге, продажи – 546,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 632,4 тенге, продажи – 642,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,75 тенге, продажи – 6,90 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 544,1 тенге, продажи – 546,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 636 тенге, продажи – 641 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,73 тенге, продажи – 6,87 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 543,8 тенге, продажи – 547,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634 тенге, продажи – 641 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,75 тенге, продажи – 6,81 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.