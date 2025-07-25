Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 25 июля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,93 тенге, евро – 636,71 тенге, рубля – 6,83 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,6 тенге, продажи – 546,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 632,4 тенге, продажи – 642,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,75 тенге, продажи – 6,90 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 544,1 тенге, продажи – 546,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 636 тенге, продажи – 641 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,73 тенге, продажи – 6,87 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 543,8 тенге, продажи – 547,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634 тенге, продажи – 641 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,75 тенге, продажи – 6,81 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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