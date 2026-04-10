Что происходит с долларом и тенге, объяснили в Нацбанке

Сегодня, 10 апреля 2026 года, заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Алия Молдабекова высказалась по текущей динамике курса тенге, сообщает Zakon.kz.

О внутренних факторах, повлиявших на снижение спроса на валюту

По данным замглавы Нацбанка, в первом квартале зафиксировано заметное сокращение спроса на иностранную валюту со стороны населения и бизнеса, тогда как годом ранее наблюдалась обратная динамика.

"Компании изменили поведение: в первом квартале 2025 года они в целом оставались нетто-покупателями, в первом квартале 2026 году – наоборот, выступали нетто-продавцами валюты. Разворот в позиции по кварталу год к году совокупно составил около 1,1 млрд долларов". Алия Молдабекова

О сезонности и внешних факторах динамики курса

По ее словам, сезонный фактор традиционно оказывает влияние: в начале года деловая активность остается умеренной, что сопровождается укреплением тенге.

"По статистике последних лет, в первом квартале национальная валюта в среднем укреплялась на 2,2%, и такая динамика не является отклонением. В текущем году эффект оказался более выраженным, поскольку сезонный фактор усилился другими – более фундаментальными причинами". Алия Молдабекова

В частности, как отметила спикер, ключевую роль играет внешний фон. В первую очередь это касается цен на нефть, которые на фоне геополитической напряженности удерживаются выше 90-95 долларов за баррель.

"Для Казахстана это принципиально важно, поскольку в моменте более высокие цены означают рост экспортной выручки и приток валюты в страну, что напрямую поддерживает курс тенге". Алия Молдабекова

О роли иностранных инвесторов в укреплении тенге

Кроме того, по словам замглавы НБК, важны ожидания рыночных игроков.

"Если они видят будущее укрепление экспортной позиции Казахстана, свои решения они начинают закладывать уже сейчас. Это второй основной фактор. Мы наблюдаем устойчивый приток иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги Казахстана. С начала года вложения нерезидентов выросли примерно на 375 млрд тенге – до уровня около 2,2 трлн тенге". Алия Молдабекова

По сути, как пояснила спикер, иностранные инвесторы заходят в тенговые инструменты, конвертируя валюту, и тем самым усиливают позиции тенге.

"Кроме того, на это влияет и глобальная конъюнктура: в силу событий, развивающихся на Ближнем Востоке, часть инвесторов перераспределяет капитал из других развивающихся рынков в более привлекательные на текущий момент инструменты, в том числе казахстанские облигации". Алия Молдабекова

Об участии Национального банка в поддержке курса

Она подчеркнула, что операции Нацбанка носят плановый характер и осуществляются в соответствии с принципами рыночной нейтральности.

"Речь идет о плановых продажах валюты в рамках механизма зеркалирования – порядка 2,1 млрд долларов по итогам первого квартала, а также планируемых трансфертов из Национального фонда – около 1,2 млрд долларов". Алия Молдабекова

Эти операции, как заверила замглавы Нацбанка, формируют стабильное и прогнозируемое предложение иностранной валюты на рынке и не направлены на таргетирование определенного уровня обменного курса.

"В целом, укрепление тенге – это результат баланса: спрос на валюту снизился, предложение – выросло, интерес к тенговым активам усилился, а внешний фон остается благоприятным. Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию, однако на данный момент факторов, требующих вмешательства, не наблюдается – рынок функционирует в рамках фундаментальных экономических условий". Алия Молдабекова

