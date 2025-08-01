Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в августе

В августе казахстанцы должны своевременно представить квартальную и полугодовую налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить, а также выполнить все обязательства.

Так, необходимо представить налоговые отчетности:

до 15 августа:

Формы 101.03, 101.04 – расчеты по КПН, удержанному у источника выплаты (с доходов резидентов и нерезидентов) за 2 квартал;

Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 2 квартал;

Форма 300.00 – декларация по НДС за 2 квартал;

Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за июнь;

Форма 570.00 – рентный налог на экспорт за 2 квартал;

Форма 590.00 – налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал;

Форма 710.00 – налог на игорный бизнес за 2 квартал;

Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 2 квартал.

Форма 910.00 – упрощённая декларация за 1 полугодие;

Форма 913.00 – декларация по СНР розничного налога за 2 квартал.

до 20 августа:

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июль.

Кроме того, необходимо уплатить:

до 20 августа:

НДС в ЕАЭС за июль 2025 года;

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июль 2025 года.

до 25 августа:

КПН, авансовые платежи за август;

КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов за июль;

КПН, ИПН с доходов, выплаченных в июле;

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за июль;

КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 2 квартал;

НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 2 квартал;

Текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество;

Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за пользование водными ресурсами, за негативное воздействие на окружающую среду, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы;

Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за июль.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.