Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в августе
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В августе казахстанцы должны своевременно представить квартальную и полугодовую налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить, а также выполнить все обязательства.
Так, необходимо представить налоговые отчетности:
до 15 августа:
- Формы 101.03, 101.04 – расчеты по КПН, удержанному у источника выплаты (с доходов резидентов и нерезидентов) за 2 квартал;
- Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 2 квартал;
- Форма 300.00 – декларация по НДС за 2 квартал;
- Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за июнь;
- Форма 570.00 – рентный налог на экспорт за 2 квартал;
- Форма 590.00 – налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал;
- Форма 710.00 – налог на игорный бизнес за 2 квартал;
- Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 2 квартал.
- Форма 910.00 – упрощённая декларация за 1 полугодие;
- Форма 913.00 – декларация по СНР розничного налога за 2 квартал.
до 20 августа:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июль.
Кроме того, необходимо уплатить:
до 20 августа:
- НДС в ЕАЭС за июль 2025 года;
- Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июль 2025 года.
до 25 августа:
- КПН, авансовые платежи за август;
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов за июль;
- КПН, ИПН с доходов, выплаченных в июле;
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за июль;
- КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 2 квартал;
- НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 2 квартал;
- Текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество;
- Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за пользование водными ресурсами, за негативное воздействие на окружающую среду, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы;
- Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за июль.
С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.
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