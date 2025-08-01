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Финансы

Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в августе

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 09:50 Фото: freepik
В августе казахстанцы должны своевременно представить квартальную и полугодовую налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить, а также выполнить все обязательства.

Так, необходимо представить налоговые отчетности:

до 15 августа:

  • Формы 101.03, 101.04 – расчеты по КПН, удержанному у источника выплаты (с доходов резидентов и нерезидентов) за 2 квартал;
  • Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 2 квартал;
  • Форма 300.00 – декларация по НДС за 2 квартал;
  • Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за июнь;
  • Форма 570.00 – рентный налог на экспорт за 2 квартал;
  • Форма 590.00 – налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал;
  • Форма 710.00 – налог на игорный бизнес за 2 квартал;
  • Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 2 квартал.
  • Форма 910.00 – упрощённая декларация за 1 полугодие;
  • Форма 913.00 – декларация по СНР розничного налога за 2 квартал.

до 20 августа:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июль.

Кроме того, необходимо уплатить:

до 20 августа:

  • НДС в ЕАЭС за июль 2025 года;
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июль 2025 года.

до 25 августа:

  • КПН, авансовые платежи за август;
  • КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов за июль;
  • КПН, ИПН с доходов, выплаченных в июле;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за июль;
  • КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 2 квартал;
  • НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 2 квартал;
  • Текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество;
  • Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за пользование водными ресурсами, за негативное воздействие на окружающую среду, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы;
  • Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за июль.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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