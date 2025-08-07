Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 августа

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 7 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 536,58 тенге, евро – 622,75 тенге, рубля – 6,71 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537,4 тенге, продажи – 544,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 619,5 тенге, продажи – 629,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,64 тенге, продажи – 6,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,3 тенге, продажи – 540,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 624 тенге, продажи – 629 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,7 тенге, продажи – 540,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,7 тенге, продажи – 628,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,61 тенге, продажи – 6,68. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

