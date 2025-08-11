#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 августа

курс валюты в обменных пунктах, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 11:10 Фото: pixabay
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 11 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро – 627,7 тенге, рубля – 6,75 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 537,6 тенге, продажи – 544,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 615,7 тенге, продажи – 634,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,67 тенге, продажи – 6,77 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,45 тенге, продажи – 542,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 628,3 тенге, продажи – 632,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,64 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,5 тенге, продажи – 543,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626 тенге, продажи – 631 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,65 тенге, продажи – 6,73.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

