Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 1 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,78 тенге, евро – 618,65 тенге, рубля – 6,71 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,5 тенге, продажи – 546,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 616,4 тенге, продажи – 626,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,60 тенге, продажи – 6,77 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,5 тенге, продажи – 544,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 619 тенге, продажи – 623 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,61 тенге, продажи – 6,73 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,6 тенге, продажи – 543,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 617,1 тенге, продажи – 624,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,6 тенге, продажи – 6,66 Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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