Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539.38 тенге, евро – 629.46 тенге, рубля – 6.76 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 632 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,64 тенге, продажи – 6,82 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 540 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 631 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 625 тенге, продажи – 629 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,68 тенге, продажи – 6,73.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.