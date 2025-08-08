#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.38
629.46
6.76
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 8 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539.38 тенге, евро – 629.46 тенге, рубля – 6.76 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 632 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,64 тенге, продажи – 6,82 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 540 тенге, продажи – 541 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 631 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538 тенге, продажи – 541 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 625 тенге, продажи – 629 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,68 тенге, продажи – 6,73.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
Финансы
16:38, 07 августа 2025
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Финансы
16:33, 07 августа 2025
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: