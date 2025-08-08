Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 августа

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 8 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539.38 тенге, евро – 629.46 тенге, рубля – 6.76 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 632 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,64 тенге, продажи – 6,82 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 540 тенге, продажи – 541 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 631 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538 тенге, продажи – 541 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 625 тенге, продажи – 629 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,68 тенге, продажи – 6,73. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

