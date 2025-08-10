Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 10 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро – 627,7 тенге, рубля – 6,75 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
537,68 тенге – на покупку, 544,68 тенге – на продажу.
Курс евро:
623,57 тенге – на покупку, 633,57 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,68 тенге – на покупку, 6,79 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара:
540,03 тенге – на покупку, 542,13 тенге – на продажу.
Курс евро:
628,14 тенге – на покупку, 632,50 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,63 тенге – на покупку, 6,75 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
539,33 тенге – на покупку, 542,33 тенге – на продажу.
Курс евро:
624,53 тенге – на покупку, 630,35 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,67 тенге – на покупку, 6,73 тенге – на продажу.