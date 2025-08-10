Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 10 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 10 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро – 627,7 тенге, рубля – 6,75 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 537,68 тенге – на покупку, 544,68 тенге – на продажу. Курс евро: 623,57 тенге – на покупку, 633,57 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,68 тенге – на покупку, 6,79 тенге – на продажу. Алматы Курс доллара: 540,03 тенге – на покупку, 542,13 тенге – на продажу. Курс евро: 628,14 тенге – на покупку, 632,50 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,63 тенге – на покупку, 6,75 тенге – на продажу. Шымкент Курс доллара: 539,33 тенге – на покупку, 542,33 тенге – на продажу. Курс евро: 624,53 тенге – на покупку, 630,35 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,67 тенге – на покупку, 6,73 тенге – на продажу.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: