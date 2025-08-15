Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 августа

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 15 августа 2025 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,03 тенге, евро – 629,23 тенге, рубля – 6,74 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 536 тенге, продажи – 543 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 633 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,72 тенге, продажи – 6,82 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 539,3 тенге, продажи – 541,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 627,8 тенге, продажи – 632,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,68 тенге, продажи – 6,79 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,5 тенге, продажи – 541,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,5 тенге, продажи – 632,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,68 тенге, продажи – 6,75. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

