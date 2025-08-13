#АЭС в Казахстане
Финансы

Курс доллара снизился сразу на 4 тенге в Казахстане

цена валют на торгах, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 15:42 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 537,96 тенге, снизившись на 4,08 тенге.

Курс рубля равен 6,77 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах вырос и составил 74,85 тенге (-0,64).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,5-542,1 тенге, евро – по 629-635 тенге, рубли – по 6,63-6,77 тенге.

Мировые цены на нефть начали снижаться 13 августа.

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,57% с предыдущей сессии, достигнув отметки 65,75 доллара за баррель.

Также цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) опустилась на 0,76%, до 62,67 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 542,29 тенге, евро – 629,54 тенге, рубля – 6,77 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 августа, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
