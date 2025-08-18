#АЭС в Казахстане
Финансы

Курс доллара снизился в Казахстане

торги по валютам, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:42 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540 тенге, снизившись на 0,93 тенге. Курс рубля составил 6,74 тенге (+0,0016).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,33 тенге (+0,21).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,5-541,9 тенге, евро – по 630-634 тенге, рубли – по 6,63-6,75.

Мировые цены на нефть выросли на торгах 18 августа.

Стоимость нефти марки Brent поднялась вверх на 0,29% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,03 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,44 %, до 62,26 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,76 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 августа, можно здесь.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
