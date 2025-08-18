Курс доллара снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540 тенге, снизившись на 0,93 тенге. Курс рубля составил 6,74 тенге (+0,0016).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,33 тенге (+0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,5-541,9 тенге, евро – по 630-634 тенге, рубли – по 6,63-6,75.
Мировые цены на нефть выросли на торгах 18 августа.
Стоимость нефти марки Brent поднялась вверх на 0,29% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,03 доллара за баррель.
В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,44 %, до 62,26 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,76 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 августа, можно здесь.