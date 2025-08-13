Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 542,29 тенге, евро – 629,54 тенге, рубля – 6,77 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 536 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 622 тенге, продажи – 632 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,67 тенге, продажи – 6,77 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 541,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 628 тенге, продажи – 635 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,72 тенге, продажи – 6,82 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,02 тенге, продажи – 540,02 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,30 тенге, продажи – 632,52 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,66 тенге, продажи – 6,74.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.