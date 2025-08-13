#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
542.29
629.54
6.77
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, табло обменника, табло обменников, табло с курсом валют, табло с курсами валют , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 11:31 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 13 августа 2025 года (на 11:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 542,29 тенге, евро – 629,54 тенге, рубля – 6,77 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 536 тенге, продажи – 543 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 622 тенге, продажи – 632 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,67 тенге, продажи – 6,77 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 541,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 628 тенге, продажи – 635 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,72 тенге, продажи – 6,82 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,02 тенге, продажи – 540,02 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,30 тенге, продажи – 632,52 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,66 тенге, продажи – 6,74.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
540 тенге за доллар: всерьез и надолго
Финансы
10:39, Сегодня
540 тенге за доллар: всерьез и надолго
Средний чек растет: какую сумму казахстанцы обналичили через банкоматы за полгода
Финансы
17:44, 12 августа 2025
Средний чек растет: какую сумму казахстанцы обналичили через банкоматы за полгода
Оптимисты и пессимисты: как инфляция бьет по настроениям казахстанцев
Финансы
16:27, 12 августа 2025
Оптимисты и пессимисты: как инфляция бьет по настроениям казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: