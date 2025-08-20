Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,57 тенге, евро – 629,48 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 537 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 633 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,65 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 539.1 тенге, продажи – 541,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 628 тенге, продажи – 633 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,5 тенге, продажи – 540,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627 тенге, продажи – 631 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,67 тенге, продажи – 6,72.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.