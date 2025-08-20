#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 11:05 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 20 августа 2025 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,57 тенге, евро – 629,48 тенге, рубля – 6,71 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 537 тенге, продажи – 544 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 633 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,65 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 539.1 тенге, продажи – 541,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 628 тенге, продажи – 633 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,5 тенге, продажи – 540,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627 тенге, продажи – 631 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,67 тенге, продажи – 6,72.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Пособия и выплаты многодетным: в каком случае казахстанцы могут получать по 15 728 тенге на каждого ребенка
Финансы
09:30, Сегодня
Пособия и выплаты многодетным: в каком случае казахстанцы могут получать по 15 728 тенге на каждого ребенка
Банки увеличили коэффициент одобрения по кредитам физлиц во втором квартале года
Финансы
18:01, 19 августа 2025
Банки увеличили коэффициент одобрения по кредитам физлиц во втором квартале года
Курс доллара снизился в Казахстане
Финансы
15:44, 19 августа 2025
Курс доллара снизился в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: