#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.96
630.27
6.73
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 августа

курс валюты в обменниках, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 11:03 Фото: pixabay
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 14 августа 2025 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,96 тенге, евро – 630,27 тенге, рубля – 6,77 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 536 тенге, продажи – 543 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 633 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,67 тенге, продажи – 6,77 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 538 тенге, продажи – 539 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 628,5 тенге, продажи – 632 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,72 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537 тенге, продажи – 540 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 629 тенге, продажи – 632 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,71 тенге, продажи – 6,76.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Депозиты казахстанцев в иностранной валюте сократились на 3,8%
Финансы
10:47, Сегодня
Депозиты казахстанцев в иностранной валюте сократились на 3,8%
Bank RBK – лидер по темпам роста депозитов в иностранной валюте
Финансы
09:55, Сегодня
Bank RBK – лидер по темпам роста депозитов в иностранной валюте
Минфин призвал блогеров в Казахстане внимательнее вести бизнес
Финансы
17:33, 13 августа 2025
Минфин призвал блогеров в Казахстане внимательнее вести бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: