Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,96 тенге, евро – 630,27 тенге, рубля – 6,77 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 536 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 633 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,67 тенге, продажи – 6,77 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 628,5 тенге, продажи – 632 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,72 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 629 тенге, продажи – 632 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,71 тенге, продажи – 6,76.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.