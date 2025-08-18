Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 августа

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 18 августа 2025 года (на 10:55), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,76 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 626 тенге, продажи – 636 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,71 тенге, продажи – 6,81 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,1 тенге, продажи – 542,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 630 тенге, продажи – 634 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,5 тенге, продажи – 543,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 628 тенге, продажи – 634 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,8 тенге, продажи – 6,73. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: