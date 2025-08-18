#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 августа

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 10:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 18 августа 2025 года (на 10:55), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,76 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 626 тенге, продажи – 636 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,71 тенге, продажи – 6,81 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,1 тенге, продажи – 542,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 630 тенге, продажи – 634 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,5 тенге, продажи – 543,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 628 тенге, продажи – 634 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,8 тенге, продажи – 6,73.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
