Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,76 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 626 тенге, продажи – 636 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,71 тенге, продажи – 6,81 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,1 тенге, продажи – 542,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 630 тенге, продажи – 634 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,5 тенге, продажи – 543,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 628 тенге, продажи – 634 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,8 тенге, продажи – 6,73.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.