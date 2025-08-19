Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540 тенге, евро – 630,72 тенге, рубля – 6,72 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 626 тенге, продажи – 636 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,71 тенге, продажи – 6,81 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,7 тенге, продажи – 541,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 628 тенге, продажи – 632 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,61 тенге, продажи – 6,73 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 628 тенге, продажи – 631 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,63 тенге, продажи – 6,7.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.