#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 августа

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540 тенге, евро – 630,72 тенге, рубля – 6,72 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 626 тенге, продажи – 636 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,71 тенге, продажи – 6,81 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,7 тенге, продажи – 541,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 628 тенге, продажи – 632 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,61 тенге, продажи – 6,73 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538 тенге, продажи – 541 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 628 тенге, продажи – 631 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,63 тенге, продажи – 6,7.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Международный страховой форум прошел при поддержке BCC Life
Финансы
12:24, Сегодня
Международный страховой форум прошел при поддержке BCC Life
Фиктивные пенсии ради кредитов: афера на 399 млн тенге вскрыта в Казахстане
Финансы
12:07, Сегодня
Фиктивные пенсии ради кредитов: афера на 399 млн тенге вскрыта в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: