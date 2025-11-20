Сенат вернул в Мажилис закон об объемах трансфертов на 2026-2028 годы

Депутаты Cената 20 ноября 2025 года не одобрили отдельные статьи закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и вернули в Мажилис на доработку, передает Zakon.kz.

На рассмотрение в Сенат закон внес заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. По его словам, местные бюджеты сбалансированы, все базовые расходы учтены, а бюджет развития сформирован из возможности республиканского бюджета.

"Хотелось бы отметить, что дополнительно из республиканского бюджета будут финансироваться объекты общестранового значения и критическая инфраструктура. За счет средств Специального государственного фонда финансируются объекты социальной сферы. Для развития реального сектора экономики предусматривается капитализация АО "Байтерек" порядка 1 трлн тенге. Планируется увеличить объемы государственных гарантий на инфраструктурные проекты – строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог. Проекты по всем этим механизмам будут реализовываться в регионах и увеличивать совокупный бюджет развития", – сказал он.

В заключении к документу указано, что закон разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РК, согласно которой объемы трансфертов общего характера устанавливаются в абсолютном выражении на трехлетний период с разбивкой по годам между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы.

"Законом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению. Объемы трансфертов общего характера определены как разница между прогнозными объемами доходов и расходов соответствующего местного бюджета", – говорится в документе.

К трансфертам общего характера относятся бюджетные изъятия и бюджетные субвенции, которые определены в следующих размерах:

бюджетные субвенции:

2026 год – 5 154 067 833 тысячи тенге;

2027 год – 6 357 838 886 тысяч тенге;

2028 год – 6 796 559 470 тысяч тенге.

бюджетные изъятия:

2026 год – 879 947 069 тысяч тенге;

2027 год – 1 079 818 403 тысячи тенге;

2028 год – 1 400 607 718 тысяч тенге.

"Прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения действие нового Бюджетного и Налогового кодексов. В доходах учтены увеличение вычетов с 14 до 30 месячных расчетных показателей по индивидуальному подоходному налогу, введение прогрессивной шкалы по ИПН, повышение ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, дифференцированные поправочные коэффициенты для исчисления налога на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства и другие изменения. Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе", – указано в заключении.

Отмечается, что при определении трансфертов общего характера в соответствии с пунктом 18 статьи 75 Бюджетного кодекса в базе расходов местных бюджетов учтены расходы по целевым текущим затратам согласно перечню, представленному центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 80 Бюджетного кодекса в прогнозных объемах текущих затрат местных бюджетов не учтены целевые трансферты, затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа, бюджетные кредиты, государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, имиджевые расходы, гранты, исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы", – говорится в документе.

Сообщается, что одобрение закона будет способствовать устранению диспропорции между финансовыми возможностями регионов, имеющих различный экономический потенциал, что обеспечит доступ населения к равному уровню гарантированных государством услугам вне зависимости от региона проживания.

"В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений в принятый Мажилисом закон касательно увеличения в трансфертах общего характера затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в сумме 17,5 млрд тенге", – указано в заключении.

Депутаты Сената в ходе голосования одобрили новую редакцию отдельных статей и оставшиеся положения, ранее принятые Мажилисом, а также не поддержали отдельные статьи закона и направили их на повторное рассмотрение в Мажилис.

22 октября 2025 года депутаты Мажилиса приняли законопроект "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и направили документ в Сенат.