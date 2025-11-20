Сенат вернул в Мажилис закон об объемах трансфертов на 2026-2028 годы
На рассмотрение в Сенат закон внес заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. По его словам, местные бюджеты сбалансированы, все базовые расходы учтены, а бюджет развития сформирован из возможности республиканского бюджета.
"Хотелось бы отметить, что дополнительно из республиканского бюджета будут финансироваться объекты общестранового значения и критическая инфраструктура. За счет средств Специального государственного фонда финансируются объекты социальной сферы. Для развития реального сектора экономики предусматривается капитализация АО "Байтерек" порядка 1 трлн тенге. Планируется увеличить объемы государственных гарантий на инфраструктурные проекты – строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог. Проекты по всем этим механизмам будут реализовываться в регионах и увеличивать совокупный бюджет развития", – сказал он.
В заключении к документу указано, что закон разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РК, согласно которой объемы трансфертов общего характера устанавливаются в абсолютном выражении на трехлетний период с разбивкой по годам между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы.
"Законом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению. Объемы трансфертов общего характера определены как разница между прогнозными объемами доходов и расходов соответствующего местного бюджета", – говорится в документе.
К трансфертам общего характера относятся бюджетные изъятия и бюджетные субвенции, которые определены в следующих размерах:
бюджетные субвенции:
- 2026 год – 5 154 067 833 тысячи тенге;
- 2027 год – 6 357 838 886 тысяч тенге;
- 2028 год – 6 796 559 470 тысяч тенге.
бюджетные изъятия:
- 2026 год – 879 947 069 тысяч тенге;
- 2027 год – 1 079 818 403 тысячи тенге;
- 2028 год – 1 400 607 718 тысяч тенге.
"Прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения действие нового Бюджетного и Налогового кодексов. В доходах учтены увеличение вычетов с 14 до 30 месячных расчетных показателей по индивидуальному подоходному налогу, введение прогрессивной шкалы по ИПН, повышение ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, дифференцированные поправочные коэффициенты для исчисления налога на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства и другие изменения. Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе", – указано в заключении.
Отмечается, что при определении трансфертов общего характера в соответствии с пунктом 18 статьи 75 Бюджетного кодекса в базе расходов местных бюджетов учтены расходы по целевым текущим затратам согласно перечню, представленному центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.
"В соответствии с пунктом 4 статьи 80 Бюджетного кодекса в прогнозных объемах текущих затрат местных бюджетов не учтены целевые трансферты, затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа, бюджетные кредиты, государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, имиджевые расходы, гранты, исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы", – говорится в документе.
Сообщается, что одобрение закона будет способствовать устранению диспропорции между финансовыми возможностями регионов, имеющих различный экономический потенциал, что обеспечит доступ населения к равному уровню гарантированных государством услугам вне зависимости от региона проживания.
"В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений в принятый Мажилисом закон касательно увеличения в трансфертах общего характера затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в сумме 17,5 млрд тенге", – указано в заключении.
Депутаты Сената в ходе голосования одобрили новую редакцию отдельных статей и оставшиеся положения, ранее принятые Мажилисом, а также не поддержали отдельные статьи закона и направили их на повторное рассмотрение в Мажилис.
22 октября 2025 года депутаты Мажилиса приняли законопроект "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и направили документ в Сенат.