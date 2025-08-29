Курсы валют на выходные дни: 29, 30 августа и 1 сентября

Фото: freepik

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 29 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 538,60 тенге, поднявшись на 0,83 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 628,62 тенге (+2,04). Курс российского рубля вырос до 6,70 тенге (+0,01). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,53 тенге (+0,32). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,3-539,7 тенге, евро – по 626,5-630,5 тенге, рубли – по 6,59-6,71. Утром 29 августа Национальный банк установил курс доллара в 537,76 тенге, евро – 627,62 тенге, рубля – 6,7 тенге.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью:

Читайте также Финансы Прогноз: каким будет курс доллара в первую неделю сентября