Финансы

Курсы валют на выходные дни: 29, 30 августа и 1 сентября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:12 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 29 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 538,60 тенге, поднявшись на 0,83 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 628,62 тенге (+2,04).

Курс российского рубля вырос до 6,70 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,53 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,3-539,7 тенге, евро – по 626,5-630,5 тенге, рубли – по 6,59-6,71. 

Утром 29 августа Национальный банк установил курс доллара в 537,76 тенге, евро – 627,62 тенге, рубля – 6,7 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
