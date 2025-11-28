#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
516.86
598.68
6.58
Финансы

Курсы на выходные дни: 29 и 30 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 17:09 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,57 тенге, снизившись на 4,21 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 594,83 тенге (-5,42).

Курс российского рубля понизился до 6,57 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,84 тенге (-0,40).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512-514,7 тенге, евро – по 590,6-597,5 тенге, рубли – по 6,46-6,58.

Утром 28 ноября Национальный банк установил курс доллара в 516,86 тенге, евро – 598,68 тенге, рубля – 6,58 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 марта
17:12, 28 марта 2025
Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 марта
Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 ноября
17:09, 07 ноября 2025
Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 ноября
Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 июня
17:09, 28 июня 2024
Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: