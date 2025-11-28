Курсы на выходные дни: 29 и 30 ноября
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,57 тенге, снизившись на 4,21 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 594,83 тенге (-5,42).
Курс российского рубля понизился до 6,57 тенге (-0,03).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,84 тенге (-0,40).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512-514,7 тенге, евро – по 590,6-597,5 тенге, рубли – по 6,46-6,58.
Утром 28 ноября Национальный банк установил курс доллара в 516,86 тенге, евро – 598,68 тенге, рубля – 6,58 тенге.
