Курсы на выходные дни: 29 и 30 ноября

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,57 тенге, снизившись на 4,21 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 594,83 тенге (-5,42). Курс российского рубля понизился до 6,57 тенге (-0,03). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,84 тенге (-0,40). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512-514,7 тенге, евро – по 590,6-597,5 тенге, рубли – по 6,46-6,58. Утром 28 ноября Национальный банк установил курс доллара в 516,86 тенге, евро – 598,68 тенге, рубля – 6,58 тенге.

