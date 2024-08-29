Курсы валют на выходные дни: 30, 31 августа и 1 сентября
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 29 августа 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,61 тенге, поднявшись на 0,42 тенге.
Средневзвешенный курс евро понизился до 535,12 тенге (-0,68).
Средневзвешенный курс российскго рубля также снизился – до 5,23 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,66 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,7-482,7 тенге, евро – по 533-537,5 тенге, российские рубли – по 5,19-5,29 тенге.
Утром 29 августа Нацбанк установил курс доллара в 481,22 тенге, евро – в 535,36 тенге, рубля – в 5,27 тенге.
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