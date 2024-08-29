Курсы валют на выходные дни: 30, 31 августа и 1 сентября

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 29 августа 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

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