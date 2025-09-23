Курс доллара еще вырос на торгах 23 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 545,01 тенге, повысившись на 2,08 тенге.

Курс рубля вырос до 6,53 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,55 тенге (+0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 544,3-546,7 тенге, евро – по 640-644,5 тенге, рубли – по 6,43-6,55.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 сентября.

Так, фьючерсы на марку Brent подешевели на 0,63% – до 66,15 доллара за баррель.

Стоимость американской нефти WTI упала на 0,58% – до 61,92 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 542,67 тенге, евро – 638,89 тенге, рубля – 6,51 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 сентября, можно здесь.