#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Финансы

Курс доллара еще вырос на торгах 23 сентября

Доллар, доллары, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 15:47 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 545,01 тенге, повысившись на 2,08 тенге.

Курс рубля вырос до 6,53 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,55 тенге (+0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 544,3-546,7 тенге, евро – по 640-644,5 тенге, рубли – по 6,43-6,55.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 сентября.

Так, фьючерсы на марку Brent подешевели на 0,63% – до 66,15 доллара за баррель.

Стоимость американской нефти WTI упала на 0,58% – до 61,92 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 542,67 тенге, евро – 638,89 тенге, рубля – 6,51 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 сентября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Каким будет курс доллара к тенге в последнюю неделю сентября
16:11, 22 сентября 2025
Каким будет курс доллара к тенге в последнюю неделю сентября
Курс доллара вырос на торгах 22 сентября
15:43, 22 сентября 2025
Курс доллара вырос на торгах 22 сентября
Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 сентября
17:10, 19 сентября 2025
Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: