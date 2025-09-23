Курс доллара еще вырос на торгах 23 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 545,01 тенге, повысившись на 2,08 тенге.
Курс рубля вырос до 6,53 тенге (+0,05).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,55 тенге (+0,38).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 544,3-546,7 тенге, евро – по 640-644,5 тенге, рубли – по 6,43-6,55.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 сентября.
Так, фьючерсы на марку Brent подешевели на 0,63% – до 66,15 доллара за баррель.
Стоимость американской нефти WTI упала на 0,58% – до 61,92 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 542,67 тенге, евро – 638,89 тенге, рубля – 6,51 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 сентября, можно здесь.