Финансы

Дай пять: оплата по ладони в школах с БЦК

в школах с БЦК, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 12:56 Фото: Банк ЦентрКредит
Банк ЦентрКредит внедрил оплату по ладони в школах через систему Junior ID. Одной из первых стала частная начальная школа имени Аль-Фараби в Шымкенте.

Теперь ученики могут оплачивать питание в школьном буфете с помощью отпечатка ладони без необходимости использовать телефон или банковскую карту.

В частных школах часто запрещено использование телефонов во время занятий, а постоянное ношение банковской карты может быть неудобным и небезопасным. Система Junior ID с виртуальным кошельком решает эти вопросы, предлагая простое и современное решение для ежедневных школьных платежей.

"Система Junior ID позволяет школьникам с картой #bccjunior совершать оплату без наличных, карт или телефонов, только с помощью биометрии. Технология основана на распознавании отпечатка ладони, что исключает возможность подделки и гарантирует высокий уровень защиты данных. Банк ЦентрКредит продолжит внедрять и поддерживать решения, которые способствуют развитию цифровых навыков и финансовой грамотности у детей", – отметила вице-президент по развитию розничного бизнеса Банка ЦентрКредит Жулдыз Кайржанова.

В учебном заведении установлен специальный планшет. При прикладывании ладони система распознает биометрические данные ребенка и автоматически списывает средства с его детской карты #bccjunior.

Как это работает:

  • Регистрация в системе Junior ID. Ребенка регистрируют в системе, указывая его имя и данные.
  • Создание профиля. Для ребенка формируется отдельный профиль в системе Junior ID с индивидуальным паролем.
  • Добавление виртуального кошелька. В приложении необходимо привязать карту #bccjunior для пополнения и хранения средств.
  • Привязка биометрии. В точке оплаты фиксируется ладонь ребенка, чтобы в дальнейшем он мог оплачивать покупки прикосновением ладони.
  • Оплата в буфете. Ребенок прикладывает ладонь к планшету-сканеру.
  • Система сверяет отпечаток ладони с данными в базе и автоматически списывает стоимость покупки с его виртуального кошелька.

Также с картой #bccjunior от БЦК доступны онлайн и офлайн-оплаты, кешбэки, родительский контроль расходов, персонализация дизайна и многое другое. Подробнее по ссылке.

Банк ЦентрКредит развивает открытую экосистему, куда интересный партнер может войти и предоставлять свои услуги, если они востребованы нашими клиентами.

Лицензия АРРФР №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г.

Партнерский материал

Айсулу Омарова
