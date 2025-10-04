Закон о банках закладывает фундамент для развития финансовой системы

Статья заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Даурена Салимбаева.

С начала 2025 года проведена масштабная и системная работа по разработке нового Закона о банках. Это один из наиболее значимых законодательных пакетов, подготовленных в финансовом секторе за последнее десятилетие.

Закон разрабатывался по поручению главы государства и стал результатом глубокого пересмотра действующих норм в сфере банковской деятельности. Были изменены подходы к регулированию, надзору, лицензированию, защите прав потребителей, в особенности по кредитным продуктам, и обеспечению устойчивости банков. В основу документа легли лучшие международные практики, включая рекомендации Международного валютного фонда, а также опыт передовых стран – Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии и стран Европейского союза.

С января по май текущего года проведено более 30 рабочих встреч, обсуждений и открытых консультаций с участием банков, экспертов и международных консультантов. Все ключевые положения законопроекта обсуждались открыто, с детальной обратной связью от рынка. В результате мы получили целостный, логически структурированный закон, охватывающий весь жизненный цикл банка – от получения лицензии и начала работы до прекращения деятельности и урегулирования неплатежеспособности. Закон включает 135 статей, 9 разделов и десятки сопутствующих поправок в другие законодательные акты. По сути, он формирует новую правовую основу для устойчивого и технологически современного финансового сектора.

Одним из центральных блоков стал вопрос цифровизации. Сегодня цифровые технологии уже не просто инструмент, а основа функционирования банковской системы. Именно поэтому в новом Законе впервые вводится правовой режим для цифровых финансовых активов (ЦФА) – так называемых токенизированных финансовых инструментов. Предусмотрено три вида ЦФА: стейблкоины, которые обеспечены деньгами; обеспеченные цифровые активы, выпускаемые под конкретный базовый актив; а также финансовые инструменты в цифровой форме – акции, облигации и другие ценные бумаги в формате токенов. Такие активы приравниваются к финансовым инструментам и регулируются наравне с классическими – с обязательной регистрацией платформ, надзором за операциями, требованиями к внутреннему контролю, раскрытию информации и защите инвесторов.

Для формирования устойчивой, технологически нейтральной и конкурентоспособной финансовой среды Национальный банк установит технические стандарты для работы цифровых платформ и инфраструктуры. Также Национальный банк будет регулировать выпуск и обращение стейблкоинов, контролировать их интеграцию в единую правовую систему. В свою очередь Агентство сосредоточится на инвестиционной стороне рынка, будет регулировать выпуск и обращение цифровых ценных бумаг и других финансовых инструментов, устанавливать требования к эмитентам, следить за раскрытием информации и обеспечивать защиту инвесторов. Совместно оба органа будут определять правила работы ключевой инфраструктуры – платформ, регистраторов и бирж, что позволит развивать рынок цифровых активов прозрачно и безопасно.

Также закрепляется правовой статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты, которая может использоваться в цифровой среде – через мобильные приложения, интернет-сервисы и иные технологии. Он станет важным элементом системы быстрых и безопасных расчетов. Кроме того, предлагается усиление требований к платежным организациям. В частности, к учетной регистрации платежной организации и оснований для исключения из реестра платежных организаций.

Цифровизация невозможна без обновления самой модели доступа к банковскому рынку. Одним из ключевых новшеств нового закона стало внедрение двухуровневой системы лицензирования банков: базовой и универсальной лицензий. Такая модель позволяет создать более гибкую и конкурентную среду, в которой смогут развиваться не только крупные банки, но и новые участники, в том числе небольшие региональные банки и микрофинансовые организации. Это особенно важно для стимулирования доступности финансовых услуг, развития предпринимательства и сокращения территориальных и цифровых разрывов в банковском обслуживании.

Базовая лицензия предназначена для небольших банков, ориентированных на ограниченный перечень операций. Для таких организаций предусмотрены упрощенные требования по минимальному капиталу и ограничение на виды деятельности. В частности, запрещено кредитование аффилированных лиц и нерезидентов, ограничены объемы рискованных инвестиций и крупных сделок, устанавливается лимит на привлечение депозитов физических лиц. Эти ограничения позволяют снизить потенциальные риски, не перегружая участников избыточной регуляторной нагрузкой.

При этом наличие базовой лицензии не освобождает такие банки от требований надзора. Они будут проходить регулярные проверки, включая процедуру оценки устойчивости по надзорной модели SREP – Supervisory Review and Evaluation Process. Это комплексная методика оценки устойчивости банка, охватывающая риски, корпоративное управление, адекватность капитала и другие показатели. Таким образом, надежность и добросовестность новых участников будут обеспечиваться наравне с универсальными банками, но с учетом масштаба их деятельности.

Универсальная лицензия сохраняется для действующих крупных банков и предоставляет возможность осуществлять весь спектр операций – от классического кредитования до инвестиционного обслуживания. Такой подход позволяет, с одной стороны, повысить конкуренцию и привлечь новых игроков, а с другой – сохранить стабильность системы и дифференцировать требования в зависимости от характера и объема операций.

Создание условий для появления малых, но стабильных банков – это важный шаг для повышения финансовой инклюзии, появления новых бизнес-моделей, в том числе цифровых, и общего оздоровления конкурентной среды. В перспективе это позволит клиентам – как физическим лицам, так и МСБ – получать более широкий выбор банковских продуктов, в том числе с использованием инновационных технологий.

Следующим крупным направлением стало внедрение поведенческого надзора. Мы перешли от подхода, когда надзор ограничивался финансовыми показателями, к модели, в которой ключевым приоритетом становится защита клиента. Новый закон вводит требования к честной рекламе, раскрытию условий продуктов, запрету навязывания и оценке пригодности услуги. Финансовые организации обязаны проверять, подходит ли конкретный продукт конкретному человеку. Вводятся стандарты ответственного кредитования, исключающие чрезмерную долговую нагрузку, особенно среди уязвимых категорий населения.

Система рассмотрения жалоб выстраивается в два этапа: сначала жалоба рассматривается самим поставщиком услуги, затем – единой службой финансового омбудсмана. Этот институт объединит в себе все существующие функции омбудсманов и станет основным досудебным механизмом разрешения споров между клиентами и финансовыми организациями. Мы также закрепили обязанность банков и МФО проводить инициативы по повышению финансовой грамотности. Это особенно важно на фоне цифровизации и появления новых сложных продуктов – клиент должен понимать, что он выбирает.

Большое внимание уделено устойчивости банков и их готовности к возможным кризисам. В закон включена трехступенчатая система антикризисного регулирования: усиленный надзор, режим восстановления и режим урегулирования. Банки обязаны заранее разрабатывать планы восстановления на случай ухудшения финансового состояния. Если ситуация продолжает ухудшаться, запускается режим урегулирования. На этом этапе вводится временная администрация, проводится оценка жизнеспособности банка и, при необходимости, применяются специальные меры: от передачи части или всех активов и обязательств другому финансовому институту до создания переходного банка или списания долгов перед акционерами и инвесторами.

В законе предусмотрены конкретные инструменты урегулирования, соответствующие международной практике. Это, прежде всего, списание или конвертация капитальных и долговых обязательств, продажа бизнеса, передача активов, создание временной организации (bridge bank) и разделение функций банка на "хорошие" и "проблемные" активы (asset separation). Такие меры позволяют обеспечить непрерывность критически важных услуг, защитить интересы вкладчиков и сохранить доверие к финансовой системе.

Для системно значимых банков закреплено требование по формированию запаса прочности – механизма TLAC (Total Loss Absorbing Capacity). Это означает, что банк должен иметь достаточный объем капитала и долговых инструментов, заранее подготовленных к возможному списанию или преобразованию в капитал в случае серьезных убытков. Таким образом, в первую очередь потери покрываются за счет акционеров и инвесторов без привлечения средств бюджета.

Прямое участие государства в урегулировании теперь возможно только в самых крайних случаях – если использование всех рыночных инструментов оказалось недостаточным, а банк несет системный риск для финансовой стабильности страны. Причем даже в таких случаях государственная помощь допускается только при соблюдении строгих условий: должна быть обеспечена прозрачность решений, минимальное вмешательство в рыночные механизмы и обязательное соблюдение принципа NCWO – No Creditor Worse Off. Это означает, что ни один кредитор не должен понести убытков в процессе урегулирования больше, чем понес бы при обычной процедуре банкротства. Тем самым исключается возможность произвольного перераспределения убытков и гарантируется защита прав добросовестных кредиторов.

Новая система полностью исключает автоматическое или политически мотивированное предоставление государственной помощи. Подход к урегулированию стал предсказуемым, экономически обоснованным и справедливым. Это фундаментальное изменение направлено на устранение морального риска, повышение ответственности собственников банков и защиту интересов вкладчиков и налогоплательщиков.

Мы также усилили требования к корпоративному управлению, поскольку именно от качества управленческих решений зависит устойчивость банка и защита интересов клиентов. Новый закон устанавливает четкие стандарты для всех уровней управления, начиная от акционеров и заканчивая специализированными службами внутри банка.

Руководители подразделений по управлению рисками, внутреннему контролю и комплаенсу теперь официально признаются ключевыми руководящими работниками. Это означает, что к ним применяются такие же строгие требования, как и к членам правления: наличие опыта, соответствующего образования, деловой репутации и прозрачной истории профессиональной деятельности. Их независимость и полномочия закрепляются на законодательном уровне, что позволит этим службам реально влиять на принятие решений и предотвращать нарушения на ранних стадиях.

Повышены и требования к составу советов директоров. Члены совета, особенно независимые, должны соответствовать ряду критериев – отсутствие аффилированности с банком, деловая репутация, квалификация. Вводятся ограничения по сроку полномочий, чтобы не допускать излишнего сближения с менеджментом и сохранять независимый взгляд. Ежегодная проверка соответствия критериям независимости станет обязательной процедурой – как со стороны самого банка, так и с возможностью последующей оценки со стороны регулятора. Это необходимо для того, чтобы советы директоров действительно выполняли надзорную функцию, а не формально одобряли решения.

Дополнительно в законе расширены инструменты мотивированного суждения регулятора. Это означает, что уполномоченный орган сможет оценивать не только формальные, но и фактические обстоятельства – например, реальную независимость члена совета или влияние акционера на операционную деятельность, даже если на бумаге соблюдены все нормы. Такой подход поможет выявлять потенциальные конфликты интересов и снижать риски злоупотреблений.

Для повышения эффективности управления активами установлено ограничение на срок нахождения взысканного имущества на балансе банка – не более трех лет. Это важно для того, чтобы банки не превращались в так называемые "холдинги недвижимости" или "владельцев заводов", а концентрировались на основной деятельности – финансовом посредничестве. Такое требование будет стимулировать скорейшую реализацию залогов, возврат активов в реальный сектор экономики и снижение уровня непрофильных рисков.

Наконец, важной частью нового закона стало развитие исламского финансирования. Вводится гибкая модель "исламских окон", которая позволяет традиционным банкам оказывать исламские услуги в рамках действующей лицензии без создания отдельной структуры. Все такие операции будут вестись обособленно – с раздельным учетом, внутренними барьерами и обязательным наличием совета по шариатскому соответствию. Это обеспечит соблюдение принципов исламского права при одновременной интеграции таких услуг в существующую банковскую систему.

Такая модель уже успешно применяется в странах с развитыми исламскими рынками, включая ОАЭ, Малайзию и Пакистан. Она делает исламские продукты более доступными, снижает издержки для банков и открывает новые возможности как для клиентов, предпочитающих этичные или религиозно ориентированные продукты, так и для привлечения инвестиций из стран исламского мира. Введение этой модели станет важным шагом к развитию инклюзивной и диверсифицированной финансовой системы в Казахстане.

Все эти нововведения – это не просто обновление норм. Это полноценная законодательная реформа, которая открывает новую главу в развитии банковского сектора. Новый Закон о банках – это системный документ, ориентированный на устойчивость, справедливость, технологичность и защиту интересов потребителей финансовых услуг.

Это результат совместной и прозрачной работы государства, участников рынка и экспертного сообщества. Закон устанавливает понятные и предсказуемые правила игры, укрепляет доверие к финансовой системе, повышает ответственность всех ее участников и создает основу для ее устойчивого, конкурентного и инклюзивного развития.