За сколько продают иностранную валюту в обменниках Казахстана 6 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 6 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 537,77 тенге; евро – 628,15 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 75,52 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 535 тенге на покупку, 540 тенге на продажу. Курс евро: 623,97 тенге на покупку, 633,97 тенге на продажу. Курс рубля: 6,57 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 538,10 тенге на покупку, 540,03 тенге на продажу. Курс евро: 627,88 тенге на покупку, 632,35 тенге на продажу. Курс рубля: 6,51 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 536,42 тенге на покупку, 539,46 тенге на продажу. Курс евро: 625,36 тенге на покупку, 630,1 тенге на продажу. Курс рубля: 6,57 тенге на покупку, 6,64 тенге на продажу.

