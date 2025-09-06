За сколько продают иностранную валюту в обменниках Казахстана 6 сентября
По состоянию на 6 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 537,77 тенге; евро – 628,15 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 75,52 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
535 тенге на покупку, 540 тенге на продажу.
Курс евро:
623,97 тенге на покупку, 633,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,57 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
538,10 тенге на покупку, 540,03 тенге на продажу.
Курс евро:
627,88 тенге на покупку, 632,35 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,51 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
536,42 тенге на покупку, 539,46 тенге на продажу.
Курс евро:
625,36 тенге на покупку, 630,1 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,57 тенге на покупку, 6,64 тенге на продажу.