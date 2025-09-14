За сколько продают иностранную валюту в обменниках Казахстана 14 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 14 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 540,84 тенге; евро – 634,46 тенге; российский рубль – 6,43 тенге; китайский юань – 75,95 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 538,63 тенге на покупку, 543,68 тенге на продажу. Курс евро: 629,72 тенге на покупку, 637,75 тенге на продажу. Курс рубля: 6,3 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 540,78 тенге на покупку, 542,85 тенге на продажу. Курс евро: 633,42 тенге на покупку, 637,89 тенге на продажу. Курс рубля: 6,36 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 540,07 тенге на покупку, 543,07 тенге на продажу. Курс евро: 630,05 тенге на покупку, 635,27 тенге на продажу. Курс рубля: 6,37 тенге на покупку, 6,46 тенге на продажу.

