Финансы

Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 сентября

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 537,77 тенге; евро – 628,15 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 75,52 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

535,03 тенге на покупку, 540,03 тенге на продажу.

Курс евро:

623,95 тенге на покупку, 633,95 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,52 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

538,49 тенге на покупку, 540,59 тенге на продажу.

Курс евро:

628,61 тенге на покупку, 633,48 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,48 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

536,67 тенге на покупку, 539,61 тенге на продажу.

Курс евро:

625,59 тенге на покупку, 630,2 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,56 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
