Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 сентября
По состоянию на 7 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 537,77 тенге; евро – 628,15 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 75,52 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
535,03 тенге на покупку, 540,03 тенге на продажу.
Курс евро:
623,95 тенге на покупку, 633,95 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,52 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
538,49 тенге на покупку, 540,59 тенге на продажу.
Курс евро:
628,61 тенге на покупку, 633,48 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,48 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
536,67 тенге на покупку, 539,61 тенге на продажу.
Курс евро:
625,59 тенге на покупку, 630,2 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,56 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.