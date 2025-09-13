#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Финансы

Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 сентября

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 12:23 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 13 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 540,84 тенге; евро – 634,46 тенге; российский рубль – 6,43 тенге; китайский юань – 75,95 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

538,67 тенге на покупку, 543,70 тенге на продажу.

Курс евро:

629,78 тенге на покупку, 637,78 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,3 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

539,63 тенге на покупку, 541,57 тенге на продажу.

Курс евро:

632,91 тенге на покупку, 637,42 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,34 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

539,48 тенге на покупку, 542,52 тенге на продажу.

Курс евро:

629,42 тенге на покупку, 634,88 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,35 тенге на покупку, 6,45 тенге на продажу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 сентября
Финансы
17:09, 12 сентября 2025
Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 сентября
Тенге просел по отношению ко всем валютам на торгах 12 сентября
Финансы
15:39, 12 сентября 2025
Тенге просел по отношению ко всем валютам на торгах 12 сентября
ОПЕК против МЭА: чьи прогнозы удержат цену на нефть
Финансы
13:56, 12 сентября 2025
ОПЕК против МЭА: чьи прогнозы удержат цену на нефть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: