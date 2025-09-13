Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 сентября
По состоянию на 13 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 540,84 тенге; евро – 634,46 тенге; российский рубль – 6,43 тенге; китайский юань – 75,95 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
538,67 тенге на покупку, 543,70 тенге на продажу.
Курс евро:
629,78 тенге на покупку, 637,78 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,3 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
539,63 тенге на покупку, 541,57 тенге на продажу.
Курс евро:
632,91 тенге на покупку, 637,42 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,34 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
539,48 тенге на покупку, 542,52 тенге на продажу.
Курс евро:
629,42 тенге на покупку, 634,88 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,35 тенге на покупку, 6,45 тенге на продажу.