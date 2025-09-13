Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 13 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 540,84 тенге; евро – 634,46 тенге; российский рубль – 6,43 тенге; китайский юань – 75,95 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 538,67 тенге на покупку, 543,70 тенге на продажу. Курс евро: 629,78 тенге на покупку, 637,78 тенге на продажу. Курс рубля: 6,3 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 539,63 тенге на покупку, 541,57 тенге на продажу. Курс евро: 632,91 тенге на покупку, 637,42 тенге на продажу. Курс рубля: 6,34 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 539,48 тенге на покупку, 542,52 тенге на продажу. Курс евро: 629,42 тенге на покупку, 634,88 тенге на продажу. Курс рубля: 6,35 тенге на покупку, 6,45 тенге на продажу.

