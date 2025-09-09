Из тени в систему: первый год платформенной занятости в цифрах

С сентября 2024 года в Казахстане начал действовать механизм регулирования платформенной занятости, направленный на легализацию доходов и социальную защиту тех, кто работает через интернет-сервисы.

Изменения в Налоговый и Социальный кодексы, вступившие в силу по поручению главы государства, впервые закрепили статус операторов интернет-платформ как налоговых агентов.

Теперь именно платформы должны отвечать за удержание и перечисление налогов и социальных платежей за своих партнеров — индивидуальных предпринимателей, работающих по специальному налоговому режиму (СНР) через мобильное приложение. А с 1 января 2026 года эта норма распространится и на самозанятых, которые применяют СНР для самостоятельной деятельности.

Как сообщили в Комитете государственных доходов министерства финансов изданию Travelpress.kz, на сегодняшний день завершена интеграция лишь шести крупных сервисов из тридцати запланированных: Яндекс Такси, InDrive, Top.kz, Яндекс Еда, Яндекс Доставка, Q Work. В статус индивидуальных предпринимателей удалось вовлечь 108 тысяч человек. За год в бюджет поступило 6,3 млрд тенге, включая 1,8 млрд тенге индивидуального подоходного налога и 4,6 млрд тенге социальных платежей. Более 6,28 млрд тенге перечислено компанией Yandex GO, остальные сервисы обеспечили около 20 млн тенге.

Руководитель проекта платформенной занятости компании "Yandex GO" Азизбек Тулаганов так прокомментировал ситуацию телеканалу 24KZ:

"На сегодняшний день у нас уже более 101 тысячи водителей и курьеров сотрудничают с сервисом в качестве индивидуальных предпринимателей. Мы объясняем, что сами взносы – это не налоги, это то, что идет тебе самому. Мы повышали таким образом доверие к государственным институтам, к пенсионному страхованию в целом. Мы объясняем, что это твоя пенсия, это не налог, который ты никогда не получишь. Повышаем доверие к медицинскому обслуживанию, что ОСМС – очень важные платежи, которые позволят тебе начать получать медицинские услуги. На сегодняшний день у нас уже, без учета августа, оплачено в государство – более 6 миллиардов 280 миллионов тенге", – подчеркнул А.Тулаганов.

В совокупности участники перечислили в государственный бюджет 6 300 000 000 тенге. Из указанной суммы 6 280 000 000 тенге, что составляет более 90% общего объема, было обеспечено компанией Яндекс.