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Законодательство РК

За что будут платить таксисты при переходе на платформенную занятость

Казахстан МТСЗН занятость платформа Светлана Жакупова Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах встречи с журналистами 31 января рассказала о результатах пилотного проекта платформенной занятости для таксистов, передает Zakon.kz.

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, проект платформенной занятости сейчас тестируется в пилотном режиме, в нем участвуют водители, работающие на такси Яндекс.  

"Платформенная занятость предполагает в автоматическом формате выписку фискальных чеков, то есть органы госдоходов получают всю информацию о произведенных транзакциях. Плюс с каждой транзакции удерживается всего 4%. То есть речь не идет об удержании 30% или даже 10%. Указанные 4% идут в зачет самому участнику проекта. Это 1% – в ЕНПФ, 1% – ФСМС (медицинское страхование. – Прим. ред.), 1%  – ГФСС (социальное страхование – Прим. ред.), и 1% – как индивидуальный подоходный налог в республиканский бюджет. Вот эти 4% дают возможность гарантировать учет пенсионного стажа, получение социальных гарантий при наступлении соответствующих рисков и получить статус застрахованного в системе ОСМС".Светлана Жакупова

Как отметила глава МТСЗН, водители проявляют интерес, регистрируются, как индивидуальные предприниматели, чтобы участвовать в системе платформенной занятости. Для включения в систему нужно присоединиться как ИП к публичному договору Яндекса, принять условия оператора и заниматься частным извозом. При этом водителю не надо будет сдавать декларацию, как юридическое лицо.

По словам Светланы Жакуповой, когда пилотный проект пройдет все этапы тестирования, он будет масштабирован на весь Казахстан и на другие платформы. 

"Если мы это решение закрепим на законодательном уровне, как платформенную занятость, то к нему смогут уже присоединиться и иные операторы. То есть не только Яндекс, а, может быть, InDrive или другие платформы".Светлана Жакупова

По прогнозам разработчиков системы, законодательные поправки, необходимые для внедрения платформенной занятости, парламентарии могут принять уже в этом году.

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