Правила управления банками поменяют в Казахстане

Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, законопроект разработан в целях реализации поручения главы государства по дальнейшему развитию финансового сектора.

"Вводится усовершенствование общих положений банковской деятельности, цели, задачи, принципы регулирования и корпоративного управления. Это позволит создать единую и эффективную основу для всего банковского сектора. Устанавливается банковский надзор и изменяются требования к порядку открытия и лицензирования банков", – сказала Савельева.

Одной из основных инициатив в этом блоке является внедрение базовой банковской лицензии – это упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование бизнеса. Одновременно повышаются стандарты для руководителей финансовых организаций, чтобы в управление приходили только профессионально подготовленные и добросовестные специалисты.

"Также внедряются механизмы регулирования неплатежеспособных банков с целью защиты интересов вкладчиков и сохранения стабильности финансовой системы", – добавила депутат.

Ранее мы писали, что в Казахстане появится закон о банках и фонд криптоактивов.