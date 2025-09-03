В Казахстане хотят пересмотреть закон о выборах
По словам депутата Мажилиса Снежанны Имашевой, изменения разработаны в соответствии с планом законопроектных работ правительства с учетом электоральной практики, в целях реализации поручения главы государства по совершенствованию избирательной системы.
"Сопутствующие законопроекты направлены на совершенствование процедур проведения выборов, а также на введение административной ответственности за несоблюдение норм избирательного законодательства", – сказала Имашева.
Основные цели конституционного законопроекта:
– запрет выдвижения одного кандидата в депутаты Мажилиса более чем по одному избирательному округу;
– запрет одновременного выдвижения одного и того же лица как по одномандатным округам Мажилиса, так и по одномандатным округам маслихатов;
– создание избирательного фонда кандидата в акимы;
– ужесточение требований об отсутствии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления для кандидатов в президенты, депутаты, акимы, а также членов избирательных комиссий;
– регулирование вопросов агитации и других аспектов.
Вчера, 2 сентября, в Астане состоялось совместное заседание палат Парламента.