Общество

В Казахстане хотят пересмотреть закон о выборах

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:29 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 3 сентября 2025 на пленарном заседании приняли в работу изменения в закон "О выборах в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Мажилиса Снежанны Имашевой, изменения разработаны в соответствии с планом законопроектных работ правительства с учетом электоральной практики, в целях реализации поручения главы государства по совершенствованию избирательной системы.

"Сопутствующие законопроекты направлены на совершенствование процедур проведения выборов, а также на введение административной ответственности за несоблюдение норм избирательного законодательства", – сказала Имашева.

Основные цели конституционного законопроекта:

– запрет выдвижения одного кандидата в депутаты Мажилиса более чем по одному избирательному округу;

– запрет одновременного выдвижения одного и того же лица как по одномандатным округам Мажилиса, так и по одномандатным округам маслихатов;

– создание избирательного фонда кандидата в акимы;

– ужесточение требований об отсутствии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления для кандидатов в президенты, депутаты, акимы, а также членов избирательных комиссий;

– регулирование вопросов агитации и других аспектов.

Вчера, 2 сентября, в Астане состоялось совместное заседание палат Парламента.

Азамат Сыздыкбаев
