Финансы

Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 сентября

табличка, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 20 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 541,34 тенге; евро – 636,98 тенге; российский рубль – 6,49 тенге; китайский юань – 76,12 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

539,73 тенге на покупку, 544,73 тенге на продажу.

Курс евро:

633,97 тенге на покупку, 642 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,36 тенге на покупку, 6,56 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

541,74 тенге на покупку, 543,66 тенге на продажу.

Курс евро:

635,9 тенге на покупку, 640,15 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,41 тенге на покупку, 6,53 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

541,35 тенге на покупку, 544,42 тенге на продажу.

Курс евро:

635,69 тенге на покупку, 640,58 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,43 тенге на покупку, 6,51 тенге на продажу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
