Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 сентября
По состоянию на 20 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 541,34 тенге; евро – 636,98 тенге; российский рубль – 6,49 тенге; китайский юань – 76,12 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
539,73 тенге на покупку, 544,73 тенге на продажу.
Курс евро:
633,97 тенге на покупку, 642 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,36 тенге на покупку, 6,56 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
541,74 тенге на покупку, 543,66 тенге на продажу.
Курс евро:
635,9 тенге на покупку, 640,15 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,41 тенге на покупку, 6,53 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
541,35 тенге на покупку, 544,42 тенге на продажу.
Курс евро:
635,69 тенге на покупку, 640,58 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,43 тенге на покупку, 6,51 тенге на продажу.