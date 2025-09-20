Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 20 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 541,34 тенге; евро – 636,98 тенге; российский рубль – 6,49 тенге; китайский юань – 76,12 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 539,73 тенге на покупку, 544,73 тенге на продажу. Курс евро: 633,97 тенге на покупку, 642 тенге на продажу. Курс рубля: 6,36 тенге на покупку, 6,56 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 541,74 тенге на покупку, 543,66 тенге на продажу. Курс евро: 635,9 тенге на покупку, 640,15 тенге на продажу. Курс рубля: 6,41 тенге на покупку, 6,53 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 541,35 тенге на покупку, 544,42 тенге на продажу. Курс евро: 635,69 тенге на покупку, 640,58 тенге на продажу. Курс рубля: 6,43 тенге на покупку, 6,51 тенге на продажу.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: