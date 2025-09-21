Как поменялись курсы иностранных валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента
По состоянию на 21 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 541,34 тенге; евро – 636,98 тенге; российский рубль – 6,49 тенге; китайский юань – 76,12 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
539,66 тенге на покупку, 544,66 тенге на продажу.
Курс евро:
633,64 тенге на покупку, 641,66 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,35 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
541,17 тенге на покупку, 543,1 тенге на продажу.
Курс евро:
635,74 тенге на покупку, 639,83 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,38 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
541,24 тенге на покупку, 544,24 тенге на продажу.
Курс евро:
635,95 тенге на покупку, 640,57 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,42 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу.