Как поменялись курсы иностранных валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 21 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 541,34 тенге; евро – 636,98 тенге; российский рубль – 6,49 тенге; китайский юань – 76,12 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 539,66 тенге на покупку, 544,66 тенге на продажу. Курс евро: 633,64 тенге на покупку, 641,66 тенге на продажу. Курс рубля: 6,35 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 541,17 тенге на покупку, 543,1 тенге на продажу. Курс евро: 635,74 тенге на покупку, 639,83 тенге на продажу. Курс рубля: 6,38 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 541,24 тенге на покупку, 544,24 тенге на продажу. Курс евро: 635,95 тенге на покупку, 640,57 тенге на продажу. Курс рубля: 6,42 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу.

