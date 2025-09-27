Как поменялись курсы иностранных валют в обменниках Казахстана 27 сентября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 27 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 544,45 тенге; евро – 635,70 тенге; российский рубль – 6,52 тенге; китайский юань – 76,17 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 542,56 тенге на покупку, 547,56 тенге на продажу. Курс евро: 633,50 тенге на покупку, 641,51 тенге на продажу. Курс рубля: 6,44 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 544,19 тенге на покупку, 546,28 тенге на продажу. Курс евро: 635,34 тенге на покупку, 639,37 тенге на продажу. Курс рубля: 6,42 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 544,08 тенге на покупку, 547,13 тенге на продажу. Курс евро: 635 тенге на покупку, 640,42 тенге на продажу. Курс рубля: 6,44 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.

