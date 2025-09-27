#АЭС в Казахстане
Финансы

Как поменялись курсы иностранных валют в обменниках Казахстана 27 сентября

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 11:22 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 27 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 544,45 тенге; евро – 635,70 тенге; российский рубль – 6,52 тенге; китайский юань – 76,17 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

542,56 тенге на покупку, 547,56 тенге на продажу.

Курс евро:

633,50 тенге на покупку, 641,51 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,44 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

544,19 тенге на покупку, 546,28 тенге на продажу.

Курс евро:

635,34 тенге на покупку, 639,37 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,42 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

544,08 тенге на покупку, 547,13 тенге на продажу.

Курс евро:

635 тенге на покупку, 640,42 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,44 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.

