Как поменялись курсы иностранных валют в обменниках Казахстана 27 сентября
По состоянию на 27 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 544,45 тенге; евро – 635,70 тенге; российский рубль – 6,52 тенге; китайский юань – 76,17 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
542,56 тенге на покупку, 547,56 тенге на продажу.
Курс евро:
633,50 тенге на покупку, 641,51 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,44 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
544,19 тенге на покупку, 546,28 тенге на продажу.
Курс евро:
635,34 тенге на покупку, 639,37 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,42 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
544,08 тенге на покупку, 547,13 тенге на продажу.
Курс евро:
635 тенге на покупку, 640,42 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,44 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.